El futuro de Álvarez lo empuja al borde del abismo: crisis psicológicas y consulta médica

Diversos informes de prensa señalaron que la saga sobre el futuro de Julián Álvarez dejó un gran impacto psicológico en el delantero del Atlético de Madrid, después de que su porvenir se mantuviera como el eje de las conversaciones durante todo el mercado de fichajes estival, especialmente ante el interés del Barcelona por hacerse con sus servicios.

Finalmente, el atacante argentino decidió permanecer en la capital española y continuar su trayectoria con el Atlético de Madrid, aunque este periodo fue extremadamente difícil para el jugador, quien también fue objeto de silbidos por parte de la afición de su equipo a su regreso, además de la decepción que vivió tras perder la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina.





Según el programa "El Chiringuito", Álvarez atravesó "grandes crisis" que lo llevaron "al borde del abismo", debido a la inestabilidad que rodeó su futuro durante el pasado periodo.









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Los informes indicaron que el delantero de 26 años se vio obligado incluso a acudir a una consulta médica "para salir de este estado", ante las presiones a las que estuvo sometido a lo largo del último periodo.

Estos detalles llegan en un momento en el que el Atlético de Madrid intenta brindar apoyo al jugador y ayudarlo a superar un verano sumamente convulso, dejar esta etapa atrás y centrarse en continuar su trayectoria con el equipo.

Álvarez había hablado públicamente con anterioridad sobre sus dudas respecto a su futuro con el Atlético de Madrid, antes de definir finalmente su postura y continuar su experiencia con los rojiblancos, pese a que la permanencia no era su opción preferida al principio.

Álvarez ha disputado 3 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que dio una única asistencia que llegó en la derrota ante el Liverpool (2-1) en la Liga de Campeones.