El futbolista belga que enriqueció a todos los profesionales, excepto a sí mismo

La sentencia Bosman revolucionó el fútbol en 1995. Cambió el equilibrio de poder a favor de los jugadores y aceleró la profesionalización del deporte. Sin embargo, pocos recuerdan al hombre detrás de esa histórica decisión. Parte 13 de nuestra sección Rebel United.

Por Filippo Cataldo

El hombre que enriqueció a casi todos los futbolistas profesionales —y a sus agentes— menos a él mismo, nunca quiso cambiar el fútbol para siempre. Jean-Marc Bosman no aspiraba a ser un rebelde. No planeaba llevar a su club, el RFC Lieja, a la Federación Belga de Fútbol y, de paso, a la UEFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«No quería regalarle nada al fútbol», reconoce, y menos a costa de su propia ruina. Su vida se convirtió en una crisis: alcohol, deudas, depresiones, una denuncia por violencia doméstica y angustia económica constante.

Cambió el fútbol, pero el fútbol le dio la espalda. «Es triste, pero desde el principio quisieron borrarme. Me ignoraron. Entiendo que se paga un precio por desafiar el sistema», reconoce.

Solo buscaba justicia para sí mismo: seguir jugando. En 1990, al terminar su contrato con el RFC Lieja, deseaba fichar por el USL Dunkerque francés.

Bosman tenía 25 años y era un centrocampista ofensivo sólido, aunque no excepcional. Se formó en el Standard de Lieja, donde debutó como profesional. En las dos temporadas siguientes jugó en el RFC de Lieja, el rival de la ciudad, y solo disputó 25 partidos en la máxima categoría belga.

Al terminar su contrato se sintió aliviado: los meses anteriores habían sido duros. Estaba en desacuerdo con el entrenador y la directiva. El RFC Lieja le ofreció renovar por unos 850 euros al mes, apenas una cuarta parte de su sueldo anterior.

Era 1990 y, aun así, 850 euros mensuales resultaban muy bajos para un futbolista de Primera en Occidente. Un obrero belga cobraba unos 1.000 euros al mes.

Entonces apareció la oferta del Dunkerque: segunda división francesa, justo al otro lado de la frontera. Para un jugador como Bosman resultaba atractiva y lógica.

Sin embargo, el club belga exigía un traspaso desmesurado.

Solo había un problema: el RFC Lieja no quería dejarlo marchar y pedía entre 600 000 y 800 000 euros por su traspaso, pese a que su contrato ya había vencido y, meses antes, le habían ofrecido apenas el salario mínimo belga.

El Dunkerque no quería —o no podía— pagar esa cantidad. El RFC de Lieja bloqueó entonces el traspaso. Así, Bosman se convirtió, de mala gana, en un rebelde.

Renunció a su condición de profesional, se inscribió de nuevo como amateur y así pudo dejar el Lieja. Para mantenerse en forma jugó primero en un club francés de quinta división y, un año después, fichó por un equipo de primera división de la isla francesa de La Reunión, en el océano Índico. Pero lo más importante: demandó a su exclub y a la Federación Belga de Fútbol pidiendo una indemnización.

Deportivamente, esos movimientos no le reportaron éxito: en La Reunión no encontró lo que buscaba y, al regresar a Bélgica en 1992, ningún club le ofreció contrato.

Pidió el subsidio de desempleo, pero también se lo denegaron. Durante esos años vivió temporalmente en el garaje de sus padres.

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La sentencia Bosman cambió el fútbol para siempre.

En 1990, la justicia belga falló a su favor: su fichaje por el Dunkerque no debía estar sujeto a indemnización. Pero el RFC de Lieja y la Federación Belga recurrieron. La UEFA sostenía que los tribunales ordinarios no debían intervenir en asuntos deportivos.

Sin embargo, el fútbol subestimó la influencia de la Unión Europea. Bosman y la justicia belga acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir un fallo de principio: los futbolistas profesionales debían poder elegir libremente dónde trabajar, como cualquier otro ciudadano de la UE.

Clubes y federaciones reaccionaron con indignación y vaticinaron el fin del fútbol. El entonces presidente de la UEFA, Lennart Johansson, alertó de que la Unión Europea amenazaba el fútbol de clubes. Sepp Blatter, futuro presidente de la FIFA, se preguntó si había que dejar que los ricos siguieran enriqueciéndose.

A pesar de las protestas, en diciembre de 1995 se dictó la histórica sentencia que marcó el antes y el después del fútbol.

Antes de esa sentencia, los jugadores dependían de sus clubes y, aunque su contrato acabara, necesitaban permiso para marcharse. Después, pudieron elegir nuevo equipo al terminar su contrato.

Este cambio desplazó el equilibrio de poder: los clubes debieron negociar antes y en mejores condiciones para retener a sus jugadores, los salarios subieron rápido y los traspasos libres permitieron a los futbolistas negociar primas de fichaje millonarias.

En el mercado de fichajes sucedió algo similar: el valor de los jugadores subió y los clubes pagaron más por sus servicios.

Los salarios, antes modestos, se dispararon: muchos futbolistas pasaron a ganar fortunas.

Además, la sentencia eliminó las restricciones sobre el número de jugadores extranjeros: a principios de los noventa los clubes solo podían alinear a tres, pero tras Bosman esa limitación desapareció para los jugadores de la Unión Europea y, después, para muchos otros en el continente.

El 26 de diciembre de 1999 el Chelsea se convirtió en el primer equipo de primera división con un once inicial totalmente extranjero.

Mientras tanto, Bosman «ni siquiera podía permitirse un helado».

El técnico del Chelsea entonces, Gianluca Vialli, había llevado un año antes al club londinense a ganar la Recopa de Europa como jugador-entrenador. Vialli fue además uno de los últimos fichajes récord de la era previa a Bosman: en 1992 la Juventus pagó al UC Sampdoria unos 17 millones de euros por el delantero.

Tras la sentencia Bosman, los traspasos se dispararon: en 1997 el Inter pagó 26,5 millones de euros al Barcelona por Ronaldo, y veinte años después el París Saint-Germain batió el récord con 222 millones por Neymar.

La sentencia enriqueció a muchos jugadores y desplazó el equilibrio de poder a su favor, aunque también reforzó el dominio de las cinco grandes ligas europeas. En la primera mitad de los noventa, menos del 80 % de los diez mejores del Balón de Oro jugaban en Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia; después de Bosman, ese porcentaje saltó al 98 %.

El propio Jean-Marc Bosman apenas se benefició de la revolución que lleva su nombre: «Todo el mundo se ha beneficiado de mi lucha. Excepto yo mismo».

En 1996 jugó siete partidos con el RCS Visé de la segunda división belga. En 1999, nueve años después de iniciar su lucha legal y cuatro tras la sentencia, recibió 780 000 euros de indemnización por el abrupto final de su carrera.

Sin embargo, el dinero se esfumó rápido. Hubo épocas en las que, según él, «ni siquiera podía permitirse un helado». Futbolistas belgas como Frank Verlaat y Marc Wilmots donaron dinero para ayudarle a llegar a fin de mes.

Hoy recibe una ayuda mensual de la FIFPRO, aunque lamenta que pocos lo reconozcan: «Todos conocen la regla Bosman, pero no al hombre detrás. Soy un hombre sin rostro». ¿Volvería a librar la misma batalla hoy? «Le di algo bonito al fútbol, pero nunca recibí reconocimiento. Eso es lo que más me dolió», explica. «Así que no, no lo volvería a hacer; he sacrificado demasiado».