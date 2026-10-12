El fútbol ya no es lo que era hace veinte años: mientras los traspasos se han convertido en una carrera desenfrenada de cientos de millones y los premios económicos han alcanzado niveles sin precedentes, seguir al equipo favorito se ha transformado en una carga cada vez mayor para el presupuesto del aficionado. Una camiseta que se compraba por unos 70 euros tiene hoy versiones que superan los 200 euros, la entrada para un gran partido puede costar miles de dólares, y el dinero fluye hacia los clubes y las federaciones a un ritmo difícilmente comparable con el del pasado.

En 2006, Italia era campeona del mundo, el Barcelona se coronó en la Liga de Campeones en París, Fabio Cannavaro ganó el Balón de Oro y Zinedine Zidane disputó el último partido de su carrera. Lionel Messi tenía casi diecinueve años y Cristiano Ronaldo seguía siendo jugador del Manchester United.

El fútbol de entonces era distinto en cuanto al volumen de dinero en circulación, el coste de los traspasos, los precios de los productos e incluso los premios asociados a las grandes competiciones. Dos décadas después, la comparación entre 2006 y 2026 revela una transformación económica enorme que no se ha limitado a los clubes y los jugadores, sino que ha llegado también a las gradas, donde el aficionado paga un precio cada vez mayor por mantener su vínculo con su equipo.

En 2006, el ucraniano Andriy Shevchenko pasó del Milan italiano al Chelsea inglés por unos 45 millones de euros, en una de las operaciones más destacadas de aquel año, además de marcar un récord para el club londinense. Esa cifra representaba un valor enorme en el mercado de traspasos de la época y reflejaba la magnitud de la inversión que los grandes clubes estaban dispuestos a asumir para contar con los servicios de un futbolista de primer nivel.

Pero veinte años después, los 45 millones de euros ya no se acercan a las cifras récord que registra el mercado de traspasos. Según los datos recogidos en la comparación, el Manchester City pagó 145 millones de euros al Chelsea para fichar a Enzo Fernández, en una operación que refleja la magnitud del cambio que ha experimentado el mercado de jugadores.

Y este salto no puede explicarse únicamente por la inflación: 45 millones de euros de 2006 equivalen a unos 69 millones de euros actuales. Esto significa que la cantidad que bastaba para cerrar una operación excepcional hace dos décadas es hoy menos de la mitad del valor de uno de los grandes traspasos de 2026.

Así, los criterios de gasto en el fútbol han cambiado de forma evidente, y las cifras que en el pasado se calificaban de récord parecen ahora más habituales frente a las enormes inversiones que los clubes inyectan en el mercado de traspasos moderno, según informó el diario español As.

La camiseta que costaba 70 euros: ¿por qué ahora supera los 200?

Comprar la camiseta del equipo favorito no era barato en 2006, pero se ha vuelto más caro y más complejo dos décadas después, con la aparición de múltiples versiones y precios que varían según el club, la calidad del producto y los extras solicitados. En el verano de 2006, el precio de la nueva equipación del Atlético de Madrid rondaba los 70 euros, coincidiendo con el fichaje del delantero argentino Sergio Agüero, que no tardó en convertirse en una de las grandes estrellas del equipo. A finales de aquel año, Agüero concentraba el 40% de las ventas de camisetas del club, superando incluso a Fernando Torres.

En 2026, el precio medio de la camiseta titular de un club de Primera División española se sitúa en torno a los 88,52 euros, con variaciones de un club a otro. Las camisetas del Barcelona y del Atlético de Madrid alcanzan unos 110 euros, frente a los 100 euros de la del Real Madrid, mientras que la del Deportivo, recién ascendido a Primera según la fuente, cuesta 89,95 euros.

Pero estos precios son solo el principio: algunos clubes ofrecen versiones que imitan en gran medida las camisetas que visten los jugadores sobre el césped. La venta de estas versiones se limita a cinco clubes de Primera División, con un precio medio de unos 150 euros, antes de añadir el nombre del jugador, su número y los parches correspondientes, detalles que elevan aún más el coste y pueden llevar el precio final a superar con facilidad los 200 euros.

No obstante, una comparación rigurosa exige tener en cuenta la inflación. Los 70 euros de 2006 equivalen a unos 107 euros actuales, lo que significa que la camiseta titular no se ha encarecido tanto como sugiere la simple comparación de precios nominales. Sin embargo, la diferencia se amplía al comprar las versiones de jugador y añadir nombres, números y parches.

Los datos de gasto revelan otra cara de esta ecuación: en 2006, el aficionado español gastaba de media 87 euros al año en productos de fútbol; hoy, esa cantidad es inferior al precio medio de la camiseta titular en LaLiga, lo que ilustra la presión que afronta el aficionado que quiere comprar productos de su club.

De 80 euros a miles: las gradas ya no están al alcance de todos

Si los precios de las camisetas reflejan una parte de la transformación económica, los precios de las entradas muestran con mayor claridad la creciente brecha entre el aficionado medio y los grandes partidos. En febrero de 2006, las entradas para el Athletic Club-Real Madrid en San Mamés oscilaban entre 30 y 80 euros, mientras que las del Valencia-Roma de la Liga de Campeones se movían entre 35 y 65 euros.

Los clásicos constituían una excepción en cuanto a afluencia y demanda: el Barcelona-Real Madrid del 1 de abril de 2006 atrajo a unos 100.000 espectadores al Camp Nou. La demanda de algunos encuentros alcanzó tal nivel que el mercado de reventa registró precios cercanos a los 1.000 euros para el Barcelona-Chelsea de la Liga de Campeones de aquel mismo año.

Veinte años después, el aficionado ya no necesita necesariamente recurrir al mercado de reventa para encontrar entradas de cientos de euros. Para el Barcelona-Real Madrid previsto el 25 de octubre de 2026, los precios iniciales de las entradas disponibles para los socios oscilaban entre 476 y 999 euros, según la ubicación del asiento, mientras que las entradas VIP llegaban a los 5.500 euros.

El clásico de mayo de 2026 ofreció otro ejemplo del efecto de la demanda sobre los precios: tras agotarse las entradas ordinarias, solo quedaban opciones VIP, y la más económica partía de 1.750 euros, mientras que algunas categorías preferentes alcanzaban los 2.750 euros y las más altas llegaban a los 12.500 euros. El Barcelona ingresó aquella noche 16,4 millones de euros, un récord del club en un solo partido, según las cifras recogidas en el informe.

En un intento de aliviar estas cargas, LaLiga puso en marcha un programa que fija un tope de 30 euros para un número determinado de entradas destinadas a las aficiones visitantes. Sin embargo, no es posible beneficiarse de esta iniciativa en todos los estadios: en la temporada 2025-2026 participaron solo 14 de los 20 clubes, y quedaron fuera, entre otros, el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, la Real Sociedad, el Espanyol y el Rayo Vallecano.

La UEFA, por su parte, impone normas específicas para los partidos de la Liga de Campeones, al exigir que se reserve al menos el 5% del aforo del estadio a la afición visitante, con un tope de 50 euros para las entradas de ese cupo. Pero ese tope no incluye necesariamente las entradas disponibles fuera del porcentaje asignado a los aficionados visitantes.

Incluso la final de la Liga de Campeones refleja la gran disparidad de precios: en la final de 2026, los aficionados del Paris Saint-Germain y del Arsenal consiguieron entradas dentro del cupo de aficionados a 70 euros, mientras que las demás categorías oficiales costaban 180, 650 y 950 euros.

Así, un aficionado visitante puede llegar a presenciar un partido por 30 euros en algunos encuentros de LaLiga, o por 50 euros en el cupo que le corresponde en la Liga de Campeones, mientras que un socio del Barcelona necesita pagar cientos de euros para asistir al clásico y puede enfrentarse a precios de miles de euros si solo quedan entradas VIP.

Liga de Campeones: cuando una sola victoria vale una fortuna

No solo ha aumentado el coste de seguir el fútbol para el aficionado, sino que también se ha disparado el dinero que las federaciones reparten entre los clubes, especialmente en las grandes competiciones continentales. En la temporada 2005-2006, la UEFA destinó unos 430 millones de euros a repartir entre los clubes participantes en la Liga de Campeones. La clasificación para la fase de grupos garantizaba al club 1,6 millones de euros, mientras que el premio por victoria era de 321.000 euros.

Alcanzar los octavos de final otorgaba al club 1,6 millones de euros adicionales, frente a 1,9 millones por clasificarse para los cuartos de final, 2,6 millones por llegar a semifinales y 6,4 millones para el ganador de la final. Gracias a sus resultados, su recorrido en el torneo y los ingresos televisivos, el Barcelona recaudó unos 31,5 millones de euros tras conquistar el título en París en 2006.

Pero el panorama cambió radicalmente en 2026: la simple clasificación para la fase de liga garantiza al club 18,62 millones de euros, es decir, cerca de 12 veces la cantidad que recibía por participar en la fase de grupos hace veinte años. El premio por victoria, por su parte, es ahora de 2,1 millones de euros, una cifra superior al total que recibía un club solo por participar en la edición de 2006.

Los premios siguen creciendo a medida que se avanza en la competición: el clasificado para los octavos de final recibe 11 millones de euros; para los cuartos, 12,5 millones; para las semifinales, 15 millones; y el premio por llegar a la final es de 18,5 millones de euros, antes de sumar 6,5 millones para el campeón.

Estas cifras ilustran la magnitud del cambio que ha vivido el torneo: el dinero que hace dos décadas se consideraba un premio excepcional forma hoy parte de un sistema económico más amplio que permite a los clubes obtener enormes ingresos por la participación, los resultados y el avance en las eliminatorias.

Según la comparación recogida en el informe, los ingresos del Paris Saint-Germain procedentes de la UEFA superaron los 140 millones de euros tras sumar los premios ligados a su recorrido europeo, más de cuatro veces el total que obtuvo el Barcelona cuando se coronó en 2006.

A nivel de todo el sistema, la cantidad destinada a los clubes ha pasado de unos 430 millones de euros en la temporada 2005-2006 a 2.467 millones de euros para la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa veinte años después.

El Mundial: un torneo más grande, premios más altos y precios de récord

La expansión no se ha limitado a las competiciones europeas: el propio Mundial ha experimentado una gran transformación en cuanto al tamaño del torneo, el número de participantes, los partidos y los premios económicos. En Alemania 2006 participaron 32 selecciones en 64 partidos, mientras que la edición de 2026 se ha ampliado hasta 48 selecciones y 104 partidos, con un incremento de 16 selecciones y 40 encuentros respecto a la edición comparada.

Este crecimiento se ha extendido a los premios económicos: la selección italiana, campeona del mundo en 2006, recibió unos 16 millones de euros, mientras que el premio para la selección ganadora de la edición de 2026 asciende a unos 44 millones de euros, además de garantizar a cada selección unos 11 millones de euros por participación y preparación, antes de disputar su primer partido.

Este dinero se refleja también en las primas de los jugadores. Según las cifras recogidas en el informe, los futbolistas de la selección española aceptaron recibir el 45% del premio que la FIFA abona a la federación ganadora del torneo, de modo que a cada jugador de una lista de 26 le corresponderían unos 756.000 euros.

El panorama es distinto al compararlo con 2006: los jugadores de España habrían recibido 540.000 euros cada uno si hubieran ganado el título entonces, pese a que la selección cayó en los octavos de final, mientras que los futbolistas de Italia, campeona del torneo, cobraron unos 250.000 euros cada uno.

La afición, por su parte, también ha afrontado un fuerte encarecimiento del coste de asistir. En el Mundial de 2006, las entradas más baratas de la fase de grupos partían de 35 euros, mientras que los precios de la final en Berlín oscilaban entre 120 y 600 euros.

En la edición de 2026, la FIFA adoptó un sistema de precios variables vinculado al partido, la categoría y el momento de la compra. Puso a disposición entradas a 60 dólares para una parte de los asientos destinados a las aficiones de las selecciones clasificadas, aunque esa categoría siguió siendo limitada en comparación con el total de asientos disponibles.

Fuera de los cupos establecidos, los precios de las entradas de la final llegaron a varios miles de dólares: algunos asientos oficiales superaron los 6.000 dólares y otras categorías se acercaron a los 8.000 dólares. Estos precios no procedían de la reventa, sino que formaban parte de los precios oficiales ofrecidos al público.

En comparación con 2006, cuando la entrada más cara para la final costaba 600 euros, se aprecia la magnitud del cambio en el coste de asistir al mayor acontecimiento futbolístico, especialmente para los aficionados que desean seguir a sus selecciones desde el estadio.

Veinte años de beneficios: ¿quién paga el precio del fútbol moderno?

La comparación entre 2006 y 2026 revela un fútbol más grande y con mayor alcance, con traspasos multimillonarios, camisetas de múltiples categorías, entradas con precios enormemente dispares y premios económicos sin precedentes. Pero estas cifras no cuentan toda la historia: el aficionado no paga solo la camiseta o la entrada, sino que también asume los gastos de viaje, alojamiento y desplazamiento, y reorganiza su vida en función de un calendario cada vez más apretado, en un momento en que los torneos se amplían y aumentan las obligaciones asociadas a seguir al equipo.

Con todo, el hecho de ser aficionado no se puede reducir a cálculos económicos. Están las horas de espera, los largos viajes, la tensión previa a los partidos, la amargura de las derrotas, la alegría de las victorias y la insistencia en volver a las gradas incluso después de la decepción.

Estos detalles no aparecen en los presupuestos de los clubes ni en los informes de premios e ingresos, pero son una parte esencial de la relación que une al aficionado con su equipo, una relación que existía antes de que el valor de los traspasos llegara a los cientos de millones y antes de que las entradas de algunos partidos costaran más que presupuestos mensuales completos.

Veinte años después, el fútbol ha cambiado en casi todos sus aspectos económicos y comerciales, pero la esencia del seguir a un equipo permanece intacta. El aficionado continúa comprando la camiseta de su equipo, intentando asistir a sus partidos, siguiendo sus resultados y defendiendo sus colores por mucho que cambien las circunstancias.

Y mientras los clubes y las federaciones siguen ampliando sus fuentes de ingresos y batiendo récords, queda la pregunta más importante: ¿hasta dónde puede el fútbol aumentar sus beneficios sin que su público sea incapaz de costear su seguimiento?

Al final, el deporte puede lograr duplicar sus ingresos, ampliar sus torneos y atraer mayores inversiones, pero todas esas cifras pierden gran parte de su sentido si el aficionado que da alma a los partidos no puede llegar a las gradas.