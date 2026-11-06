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Cesc Fabregas ha advertido a sus jugadores del Como de que no deben dejar que se les suba a la cabeza su histórica victoria por 9-1 ante el Lens en la Champions League. El entrenador insistió en que, aunque aquella noche de récord fue inolvidable, sus futbolistas deben volver a centrarse cuanto antes en su próximo partido de la Serie A contra el Inter.

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Mantener la concentración tras la gloria europea

Fabregas ha pedido a sus jugadores que mantengan los pies en el suelo después de una apabullante victoria por 9-1 ante el Lens en la Champions League. Pese a que el mundo del fútbol se maravilló con la contundencia de su equipo, el español se apresuró a señalar aspectos que deben mejorar. El excentrocampista del Arsenal y el Barcelona está decidido a evitar que la euforia por su actuación en Europa perjudique su campaña liguera. Con una visita a San Siro a la vista, Fabregas subrayó la necesidad de recuperar energías rápidamente.

«Está bien disfrutar de este momento porque el grupo se lo merece, pero el fútbol avanza a una velocidad increíble. Ya les he dicho a los chicos que debemos dejar atrás lo del Lens y pensar solo en el Inter. Nos espera un partido muy difícil a domicilio contra el vigente campeón de Italia; será muy exigente física y mentalmente», declaró Fabregas en una entrevista con Gazzetta dello Sport.

«Tenemos poco tiempo, pero debemos prepararnos de la mejor manera posible. El objetivo es ir a Milán para mostrar nuestra verdadera identidad. Será el noveno partido de esta serie entre un parón internacional y el siguiente. Debemos intentar terminar bien y aprender a pasar página».

Continuidad táctica y profundidad de plantilla

Pese al abultado marcador en Francia, Fabregas insistió en que el planteamiento fundamental del equipo no había cambiado respecto a su anterior derrota ante el Feyenoord. A su juicio, la diferencia en los resultados suele deberse a la eficacia de cara a portería, no a un cambio de filosofía. El entrenador expresó su enorme orgullo por la forma en que sus jugadores respetaron el plan de partido hasta el pitido final y siguieron presionando y atacando incluso cuando el resultado ya estaba decidido.

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«Nadie podía esperar un 9-1, un marcador que no existe en el fútbol; algo así puede pasarte, como mucho, una vez en la vida», explicó. «Estoy orgulloso de mis chicos, las cifras son excelentes, pero solo estamos al principio de nuestro camino en la Champions League. Contra el Lens todo fue positivo y noté a los jugadores muy motivados; en los Países Bajos cometimos errores, sin duda, pero mostramos la misma agresividad y actitud. Respetamos el plan de partido, avanzando constantemente y siempre fieles a nuestra idea de juego».

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La irrupción de los jóvenes talentos

Uno de los momentos más emotivos de la noche en Francia fue el primer gol de Matteo Papaccioli, de 18 años. El canterano ha recorrido un camino difícil hasta llegar al primer equipo, incluida una grave lesión del ligamento cruzado que le mantuvo nueve meses de baja. Fabregas no pudo ocultar su orgullo cuando el adolescente marcó el noveno gol, lo que desató una celebración de júbilo en la banda en la que participó todo el cuerpo técnico.

«Estoy muy contento por Papa, todos lo estamos. Cuando marcó el 9-1 no pude contenerme y todos corrimos hacia él. No fue una falta de respeto, sino una reacción instintiva después de todo lo que ha pasado este chico. Papa empezó a entrenar con nosotros cuando tenía 16 años, luego se rompió el ligamento cruzado y estuvo nueve meses de baja. Volvió hace poco y hoy tuvo la oportunidad de marcar. Es un chico humilde y ambicioso; trabaja duro y se merecía todo esto», señaló el entrenador.

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Cómo afrontar una crisis de lesiones

Pese a sus recientes actuaciones goleadoras, el Como atraviesa actualmente una importante crisis de lesiones. Atacantes clave como Moise Kean y Rodriguez no están disponibles, lo que obliga a Fabregas a recurrir a la profundidad de su plantilla. El entrenador elogió el esfuerzo colectivo de sus jugadores por superar estas ausencias y mantener su estilo ofensivo y agresivo pese a no contar con cinco futbolistas experimentados que normalmente liderarían el ataque.

«Cuando te faltan cinco grandes jugadores, todos los demás tienen que aportar algo más. Superamos la situación de emergencia ayudándonos unos a otros y jugando como un equipo. Los chicos entendieron la importancia del partido y lo afrontaron de la manera adecuada. Solo puedo darles las gracias a todos», afirmó Fabregas.