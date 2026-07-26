El fútbol saudí despierta: 5 millones encienden el mercado y cierran un fichaje portugués

La Federación Saudí se acercó a asestar un fuerte golpe en el mercado de fichajes de verano, después de lograr desviar el rumbo de una de las operaciones más destacadas que iba camino de otro club saudí, quedando así a pocos pasos de cerrar el fichaje del portugués Pedro Gonçalves, estrella del Sporting de Lisboa.

El nombre de Gonçalves estuvo vinculado durante las últimas semanas al traspaso a las filas del Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn League, antes de que el Al-Ittihad irrumpiera con fuerza en las últimas horas y cambiara por completo el rumbo de la operación.

El Al-Ittihad da la vuelta a la tortilla

Según el diario portugués «A Bola», el Al-Ittihad está muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo con el Sporting de Lisboa, tras mostrar su disposición a pagar 30 millones de euros a cambio de hacerse con los servicios del jugador de forma definitiva.

El diario añadió que el famoso agente Jorge Mendes se encarga de dirigir las negociaciones, después de haberse producido un contacto informal con la directiva del Sporting, a la espera de la llegada de la oferta oficial para iniciar los trámites finales conforme al protocolo habitual.

Lee también: La decisión más difícil: ¿ha llegado el momento de que el Al-Nassr prescinda de Cristiano Ronaldo?

Señaló que la cantidad ofrecida por el Al-Ittihad supera el importe que la directiva del Sporting esperaba obtener durante los últimos meses, después de que la valoración del jugador descendiera anteriormente a entre 20 y 25 millones de euros, antes de que la actual competencia volviera a elevar el valor de la operación.

Una despedida anticipada para la afición del Sporting

El diario aseguró que todos los indicios confirman la inminencia de la salida del jugador, citando su participación de menos de 30 minutos en el partido de la Copa «Cinco Violinos» ante el Mónaco, una participación que la afición consideró como una última despedida del estadio «Alvalade».

Pedro Gonçalves se había incorporado al Sporting de Lisboa en el verano de 2020 procedente del Famalicão, a cambio de 6,5 millones de euros, antes de que el club adquiriera posteriormente un 40% adicional de sus derechos a cambio de 7 millones de euros, mientras que el Famalicão retuvo un 10% de los derechos del jugador.

Durante su etapa en el Sporting, Gonçalves disputó 239 partidos en las diferentes competiciones, en los que marcó 97 goles y repartió 56 asistencias, convirtiéndose en una de las estrellas más destacadas del equipo durante los últimos años.

Un acuerdo previo que facilita la salida

A pesar de que el jugador renovó su contrato con el Sporting hasta el verano de 2030 el pasado octubre, el diario aclaró que ambas partes alcanzaron en aquel momento un acuerdo verbal que le permite marcharse si llega una oferta adecuada, sin exigir el pago de la cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

El diario concluyó su informe subrayando que la operación ha entrado en su fase final, y se espera que se anuncie en los próximos días, con lo que el Al-Ittihad se haría con una de las estrellas más destacadas de la liga portuguesa, tras una fuerte competencia con el Al-Diriyah por los servicios del jugador.