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Unai Emery ha explicado por qué Alejandro Garnacho ha tenido tan poco protagonismo últimamente en el Aston Villa y ha asegurado que la actitud del extremo sigue siendo ejemplar pese a no entrar en las convocatorias. El técnico también ha respondido a los crecientes rumores sobre una posible salida del joven en enero y ha subrayado que su atención está centrada en el terreno de juego.

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Emery aclara la ausencia de Garnacho en las convocatorias

Emery ha hablado de la situación actual de Garnacho, que ha perdido protagonismo en el primer equipo en las últimas semanas. «Garnacho está entrenando muy bien. Su actitud es fantástica», explicó en la rueda de prensa previa al partido.

«Tuvo dificultades al principio de la temporada porque no estaba en forma. Ahora sí lo está. Está entrenando bien, pero el equipo también ha ido progresando y sigue progresando. Cuando no entra en la convocatoria es porque también tengo que elegir entre otros jugadores. Tiene mi respeto, primero como persona y después como jugador, pero no entra en la convocatoria por ese motivo. Aunque el fútbol puede cambiar. Estamos jugando partidos, así que necesitaré jugadores. Ahora no entra, pero está trabajando bien. Está al nivel que esperábamos de él al principio», afirmó.

Emery descarta hablar del mercado de enero

La falta de minutos del talentoso extremo ha desatado rumores sobre una posible salida de Villa Park cuando se reabra el mercado de fichajes con el nuevo año. Sin embargo, Emery evitó hablar de los planes del club para el invierno y prefirió centrarse en los retos inmediatos de su equipo en la Premier League.

Preguntado por una posible salida a mitad de temporada, Emery respondió: «Estamos en noviembre. Por supuesto, en enero hay un mercado de fichajes, pero no estamos pensando en él. Yo, especialmente, no. No puedo hablar de cómo será el próximo mercado. De eso se encarga el club. Yo solo estoy centrado en cada partido».

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«Pero, insisto, está mucho, mucho mejor y entrena todos los días con una actitud muy buena. Para mí eso es muy importante, primero para él y también para nosotros. Así que hay que seguir, seguir avanzando, como equipo y él como jugador, y ya veremos». Estas declaraciones llegan después de que el extremo se quedara fuera de la convocatoria del Aston Villa ante el Galatasaray.

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Más allá de la situación de sus jugadores, Emery afronta el reto de poner fin a una racha de seis partidos sin ganar en todas las competiciones mientras el Aston Villa se prepara para enfrentarse al Ipswich Town. Aunque ha demostrado ser un equipo difícil de batir en la liga, su falta de acierto en el último tercio del campo le ha hecho dejarse puntos en partidos que antes quizá habría ganado.

«Ahora estamos construyendo nuestra estructura e intentando reforzar nuestra confianza en nuestra forma de jugar. Tratamos de dominar la posesión y sentirnos cómodos con el balón. A veces nos falta generar ocasiones en ataque, pero creo que, en esta fase, nos estamos sintiendo bien. Ahora, una vez que nos sentimos bien así, necesitamos algo más en ataque», señaló Emery.

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Sobre el rival, añadió: «Gary O'Neil es un entrenador experimentado y con éxitos. Es muy competitivo. No me sorprende cómo compiten: tienen un buen estilo. Están compitiendo de forma fantástica. En casa se sienten fuertes y tienen confianza con el apoyo de su afición. Tácticamente tienen una estructura muy buena. Siento un enorme respeto por O'Neil».