«El fútbol para todos»: Infantino desafía a sus opositores con un nuevo paso

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), reveló el lema con el que afrontará su campaña para las próximas elecciones presidenciales de marzo de 2027, confirmando su intención de presentarse a un nuevo mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial, pese a la fuerte oposición que encuentra por parte de varias instancias, encabezadas por la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Infantino eligió un mensaje de marcado carácter idealista, en un momento en el que su presidencia de la FIFA atraviesa uno de sus periodos más polémicos y sometidos a presión, a causa de su proyecto relativo a la venta de los derechos de comercialización del Mundial a una empresa privada.

El presidente de la FIFA declaró este sábado en unas declaraciones grabadas: "Por supuesto que seré candidato a las nuevas elecciones. Y mi lema es muy sencillo: el fútbol es de todos, y en todas partes del mundo. Eso es en lo que creo".

Infantino explicó que su mensaje central girará en torno a dar a todas las personas de distintas partes del mundo la oportunidad de soñar y de participar en el fútbol, además de trabajar para reducir la brecha entre las mayores potencias futbolísticas y el resto de los países del mundo.

Presiones crecientes

El anuncio de Infantino llega en medio de las crecientes presiones sobre su liderazgo de la Federación Internacional, después de que varias federaciones europeas de fútbol comenzaran a distanciarse del presidente de la FIFA.

Hace dos días, la Federación Francesa de Fútbol anunció oficialmente la retirada de su apoyo a la candidatura de Infantino para las elecciones de 2027, en un nuevo golpe a los intentos del dirigente suizo de mantenerse en su cargo.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde febrero de 2016, y la Federación Internacional cuenta actualmente con 211 federaciones miembro.

Se espera que las elecciones de marzo de 2027 determinen el futuro de Infantino al frente de la Federación Internacional, entre las previsiones de que el próximo mandato, en caso de que gane, sea el cuarto y último para él, y se extienda hasta el año 2031.

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