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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

El fútbol ofensivo en su máxima expresión: ¿cómo entró la segunda jornada en la historia de la Champions League?

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Enorme emoción en los estadios de Europa

  La Liga de Campeones vivió una noche enormemente emocionante este miércoles, con nueve partidos disputados en la segunda jornada de la fase de liga.

Según el portal "Foot Mercato", con 46 goles marcados en nueve partidos, la segunda jornada batió un nuevo récord en la historia del torneo, superando por tres goles el récord anterior, establecido en octubre de 2025.

 Ningún partido terminó con empate sin goles, lo que hizo las delicias de los aficionados al fútbol ofensivo.

 El total de goles anotados en la segunda jornada, entre el martes y el miércoles, fue de 78, una cifra récord en esta fase del torneo.

Entre los encuentros más vibrantes, el Liverpool venció al LASK (6-3), mientras que el Aston Villa arrolló al Fenerbahce (6-0).

El Real Madrid también dejó una fuerte impresión al remontar un 3-1 en contra frente a la Roma y ganar (4-3), mientras que el Paris Saint-Germain superó al Manchester City (4-2) en un partido emocionante y lleno de alternativas.

 Con seis de los nueve partidos de ayer con al menos cinco goles, esta noche europea confirmó el carácter excepcional de esta edición.

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