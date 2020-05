El fútbol chileno cambia su directiva en el receso

Es inminente la salida de Sebastián Moreno luego de perder a prácticamente todo su directorio.

Este jueves la ANFP le informó a sus clubes afiliados que Arturo Aguayo, el tesorero de la corporación, presentó su renuncia y la hizo efectiva 24 horas antes. Así, Sebastián Moreno solo cuenta con Marcos Kaplún en un directorio disminuido que perdió esta semana a Martín Iribarne y Raúl Jélvez.

La ANFP informa oficialmente la renuncia de Arturo Aguayo al directorio de Sebastian Moreno. @alairelibrecl @Cooperativa pic.twitter.com/s8hKVsapLz — Josué Laval Atal (@josuelaval) May 7, 2020

El ente rector del fútbol en quedó con un grupo diezmado que no tiene quórum y por ende no puede sesionar. El bloque opositor del ex dirigente de prepara una lista para instalarse en la mesa en unas elecciones que, seguramente, tendrán lugar antes que el regreso de la competencia de Primera División, Primera B y Segunda, todas detenidas por el avance de un coronavirus que infectó a 24.581 chilenos y mató a 285.

¿Y el fútbol cuándo?

A falta de una oficialización de parte de Moreno, la presidencia de la entidad pende de un hilo: no tiene el respaldo global y la última vez que intentó sumar a una directiva, Lorena Medel de Santiago Wanderers, no consiguió los votos suficientes.