"El Fuenlabrada no ha cometido ninguna negligencia"

En rueda de prensa, el presidente del cuadro madrileño quiso aclarar la situación y explicó por qué el club actuó como actuó

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha comparecido este miércoles para aclarar todo lo ocurrido con el club tras los positivos por Covid19 que acabó con la suspensión del Deportivo de La Coruña - Fuenlabrada y que ha generado una enorme polémica entre el resto de equipos de la competición.

"La semana pasada, nos ponemos en contacto con el positivo y se aisla al jugador y se repiten los casos. El domingo se repiten los tests rápidos y los PCR. Todos dan negativos pero los PCR dan positivo en tres empleados, no jugadores. El lunes se hace un cuarto test y viajamos a Galicia sin saber los resultados. Sobre las 18, nos confirman que hay otros seis casos positivos. La Liga se pone a trabajar para saber qué hacer. Quiero dejar claro que en ningún caso se ha puesto en riesgo a nadie y no cometemos ninguna negligencia como se ha dicho. Ayer nos hicieron tests tanto de La Liga como de la Xunta y se repitieron los seis casos positivos y ahora estamos esperando a los de hoy. Los chicos están sufriendo hoy los primeros síntomas".

El artículo sigue a continuación

¿Negligencia?

"El Fuenlabrada no ha viajado cometiendo una negligencia. Si hay tres casos, se considera un brote, pero ha de haber una trazabilidad para considerarse brote. En nuestro caso, no existe, por lo que no hay que comunicarlo. Hemos trabajado para ver el motivo y sabremos cómo ha sido pero no ha habido ninguna negligencia", comentó tras ser insistido sobre el tema. "Nunca hemos viajado cometiendo una negligencia. Se supone que cuando hay tres casos se consideran como brotes, pero tienen que tener una trazabilidad epidemiológica. Pero en este caso no ha sido así, no existe esa trazabilidad ya que no ha habido ese contacto de más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia. Estamos trabajando en saber por qué se ha producido ese foco".

¿Por qué viajaron sin saber el PCR?

"Salimos de Madrid al saber que teníamos tres negativos. Es más que seguro lo que hicimos, pero nadie sabe cómo funciona el virus. No teníamos motivos para quedarnos en Madrid, hemos cumplido el protocolo. Viajamos porque habíamos realizado tres test anteriores y eran negativos. El cuarto test es por precaución. Si hubieran jugado esos jugadores estaríamos hablando ahora de algo peor. Estamos estudiando el foco cero con la Xunta y la Comunidad de Madrid. Tenemos conocimiento de que no ha habido reuniones ni fiestas, son mentiras que no vienen nada bien en este tema"

Preparación del partido

"Si esto se paraliza y solo tenemos seis afectados y el resto es negativo, evidentemente se jugará el partido. Se vende que somos los perjudicados y al final estamos aquí encerrados y vamos a tener que jugar un partido y si DIos quiere un playoff en desventaja física. Veremos si volvemos a Madrid y en qué condiciones, hoy no sabemos cuándo volveremos a entrenar".

Rayo, o Deportivo, a la espera

Sin todavía fecha para el Deportivo - Fuenlabrada, las quejas de varios equipos siguen llegando a La Liga y la RFEF. Uno de los más críticos ha sido el . El club de Vallecas expresó su queja a la RFEF para "invalidar la última jornada al considerar que se adulteró la competición" por disputarse todos los partidos menos el Deportivo-Fuenlabrada. "Desde el Rayo consideramos que se ha adulterado la competición y que se debería invalidar la última jornada y repetirse", señalan. Una de las soluciones que propone el Rayo, y que otros equipos involucrados "tampoco verían mal es una promoción con seis clubes", según informan desde el club madrileño. Al Rayo Vallecano el resultado del Deportivo-Fuenlabrada le influía en sus opciones de promoción.