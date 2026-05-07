El Friburgo hace historia ante el Braga y alcanza su primera final europea

El jueves por la noche, el SC Friburgo se clasificó para la final de la Europa League al vencer 3-1 al Sporting de Braga, revirtiendo el 2-1 de la ida. Lukas Kübler anotó dos goles y Johan Manzambi marcó el otro. En la final, el Friburgo se medirá el miércoles 20 de mayo al Aston Villa, que eliminó al Nottingham Forest.

A los seis minutos, Mario Dorgeles derribó a Niklas Beste justo fuera del área y el árbitro Davide Massa le mostró la roja directa.

Con un hombre más, el Friburgo dominó y, a los 19’, abrió el marcador: centro de Grifo desde la izquierda y remate de Kübler tras rebote en Gorby y en el poste.

Justo antes del descanso, Johan Manzambi dobló la ventaja con un disparo desde la frontal que entró por la escuadra derecha. El Braga respondió al instante, pero Víctor Gómez golpeó el poste.

Tras el descanso, el Friburgo siguió dominando: Grifo golpeó el poste y Ginter envió el balón ligeramente desviado. Atubolu mantuvo a su equipo en el partido con una gran parada a disparo de Gorby.

En el 72, Grifo centró desde la esquina y Kübler cabeceó su doblete a bocajarro. Partido sentenciado.

El Braga acortó distancias con un gol de Pau Víctor tras un tiro libre de João Moutinho, pero no pudo más: 3-1. El Friburgo controló el final del partido y alcanzó por primera vez una final europea.