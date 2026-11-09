El fracaso de la tregua: Álvarez pierde la apuesta de la reconciliación ante el Barcelona

El delantero argentino Julián Álvarez estaba a un paso de obtener el perdón de la afición del Atlético de Madrid.

Y no había mejor escenario que la visita del Barcelona para que Álvarez cerrara definitivamente el capítulo de la polémica que le rodeó el pasado verano y recuperara por completo la confianza de una afición con la que vivió varios desencuentros.

Las señales positivas que aparecieron durante las últimas semanas, coincidiendo con sus goles, habían dado pie al optimismo.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que la reconciliación iba por buen camino, después de que Álvarez recuperara su crédito ante la afición de su equipo, tras haber perdido buena parte de su confianza. Pero cuando tuvo la oportunidad de dar el paso decisivo, volvió a fallar.

No hubo reconciliación alguna, y Julián Álvarez regresó al punto de partida. Falló dos ocasiones clarísimas, especialmente la primera, volvió a escuchar los silbidos y descubrió que todo el crédito que había construido ante la afición podía evaporarse en una sola noche.

¿Qué le pasaba por la cabeza cuando encaró a Joan García? Quizá muchas ideas. La jugada, que llegó de forma sorpresiva y clarísima, se produjo en el minuto seis del partido. Fue un momento ideal para él, pues tenía todo el campo abierto por delante y no le separaba de la portería más que Joan García, lo que le permitía redimirse de sus errores y olvidar el tormentoso verano que vivió tras su polémico comportamiento y su declaración pública de su deseo de marcharse al Barcelona.

Falta de confianza

Quizá la presión derivada de su necesidad de marcar y de redimirse de sus errores fue mayor de lo debido. Dudó demasiado, más de lo necesario, hasta que se le escapó el momento. Y cuando intentó regatear al portero, Joan García ya se le había acercado, logrando finalmente arrebatarle el balón. El portero del Barcelona también merece el elogio, tras realizar una intervención magnífica digna de aplauso.

Álvarez falló la ocasión, pero no se rindió. Apenas 4 minutos después, compensó su fallo al fabricar un gran gol para su compañero Giuliano Simeone, que marcó el 1-0. Fue un pase excelente a su compatriota, con el que Julián Álvarez demostró que seguía metido en el partido pese al error cometido.

Y quizá por obra del destino, Julián Álvarez tuvo una nueva oportunidad para resarcirse de su fallo. Pero esta vez estaba más lejos de la portería. Con Joan García adelantado un poco de su línea de meta y los defensas acercándose, optó por sorprenderlos con un disparo picado por encima del portero.

La idea fue magnífica, pero la ejecución no estuvo a la altura, ya que el balón se marchó muy por encima del larguero. En justicia para Julián, hay que decir que la ejecución de ese intento no fue nada fácil.

Falló dos ocasiones claras ante el Barcelona y volvió a escuchar los silbidos de una afición a la que empezaba a agotársele la paciencia.

Ese intento bastó para agotar la paciencia de las gradas, que ya no estaban dispuestas a tolerarle más. La nueva ocasión fallada provocó que estallara la ira de la afición del estadio Metropolitano, y los silbidos volvieron a resonar con fuerza.

Las dos jugadas revelaron señales claras de falta de confianza: las dudas, la falta de precisión y, lo más importante, la ausencia de la osadía que siempre caracterizó a Julián y de la que parece carecer ahora.

Simeone mantiene su respaldo

En realidad, el entrenador Diego Simeone mantuvo su plena confianza en Julián Álvarez y decidió no sustituirlo. La entrada de Alexander Sørloth llevó al jugador argentino a desplazarse hacia la banda izquierda, pero para entonces ya no quedaba mucho que cambiar. El Barcelona fue superior al Atlético, que terminó su semana con dos dolorosas derrotas.

Simeone mantiene su confianza en la Araña, pues siguió apoyándolo desde la línea de banda y no lo retiró del terreno de juego.

A pesar de todo, Simeone no dejó de respaldarlo. Lo animó una y otra vez desde la línea de banda, celebró sus intentos y renovó públicamente su apoyo durante la rueda de prensa, afirmando: «Lo queremos mucho y lo necesitamos. Necesitamos la mejor versión de Julián Álvarez, y trabajaremos con él».

La disculpa por sí sola no basta

También parecía que sus disculpas públicas habían quedado en el olvido, aunque las había ofrecido tras marcar sus primeros goles en el estadio Metropolitano, frente al Deportivo de La Coruña.

Julián dijo entonces: «Quería pedir disculpas a nuestra afición por mis palabras durante el Mundial. Fue un error, tanto por la forma de expresarme como por el momento. Y lo más importante es que comprendo el enfado de la afición. Si yo fuera aficionado, también me habría enfadado, sobre todo teniendo en cuenta la manera en que me apoyaron. Fueron muy generosos conmigo, y lo valoro mucho. También quiero dar las gracias al equipo, porque mis compañeros me apoyaron durante todo este tiempo».

Julián Álvarez había puesto fin a su sequía goleadora ante el Stuttgart, y tras su gol decisivo en la portería del equipo procedente de La Coruña, la afición rojiblanca del Atlético le respondió con una ovación atronadora y una gran calurosa acogida.

Parecía que las heridas comenzaban a cicatrizar y que el jugador argentino había logrado recuperar buena parte del cariño de la afición que había perdido. Pero el duelo ante el Barcelona de anoche reveló que el camino de la reconciliación no estaba tan allanado como parecía.