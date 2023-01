El foco del Betis apunta a Luiz Felipe

El club verdiblanco cree que si mantiene su nivel el mercado se va a mover en torno al central brasileño con pasaporte italiano.

No se puede decir que el rendimiento que está dando Luiz Felipe esté sorprendiendo a los técnicos del Real Betis. Antonio Cordón actuó rápido en el pasado mercado invernal para contactar con un jugador que terminaba contrato con su equipo y que era apetecible para varios equipos importantes de Europa.

Las negociaciones se desarrollaron a fuego lento pero la oferta y hacerle saber al jugador el rol de importancia que los dirigentes verdiblancos querían que adquiriese Luiz Felipe en la plantilla, hicieron factible la contratación de un jugador que se está revalorizando partido tras partido, tanto que en el seno de la entidad piensan que puede convertirse en esa gran venta que todo club anhela.

En Heliópolis saben que el nombre de Luiz Felipe vuelve a sonar en el mercado. Encuentros con el del pasado jueves en la Supercopa de España ponen al central en un escaparate del que no son ajenos en la planta noble del Villamarín. La idea del club es la de mantener al futbolista, convertido en el hombre de referencia de la zaga de Manuel Pellegrini, pero el run run en torno al jugador, que hace que su valor suba, lo convierten en una importante venta futura a ojos de los dirigentes verdiblancos. Esto no quiere decir que pongan al jugador en el mercado, pero sí que si viniera una buena oferta no dudarían en vender a un jugador que recaló en las filas verdiblancas con la carta de libertad debajo del brazo.

Por ahora son solo especulaciones y llamadas que está recibiendo su agente, el mismo que el de Luiz Henrique, para calibrar la situación que vive el jugador. Sin embargo, es una actividad que sirve para tomar el pulso al mercado y saber moverse con criterio.

El Real Betis fue valiente a la ahora de apostar fuerte por el zaguero presentando una sólida oferta para contratar al de Colina. Ahora son equipos importantes los que continúan siguiendo al jugador y que en su día no se arriesgaron en su contratación ya que no se fiaban de las prestaciones que podía ofrecer en una Liga como la española, a pesar de venir de una entidad como la Lazio.

La carrera de Luiz Felipe en el Real Betis no ha hecho más que comenzar pero ya es una pieza clave en el engranaje defensivo del chileno y se ha ganado la admiración de la hinchada por su actitud sobre el verde. Sus actuaciones dirán si puede convertirse en una superventa para la entidad verdiblanca.