El FK Bodø/Glimt sí vence al Borussia Dortmund tras caer ante el Bayern de Múnich

El FK Bodø/Glimt consiguió su primera victoria de la temporada en la Champions League. Tras caer 5-0 ante el Bayern Múnich en la jornada inaugural, el equipo del exitoso entrenador Kjetil Knutsen venció el miércoles al Borussia Dortmund por 1-0. Fredrik Sjøvold marcó el gol de la victoria.

Como tantas veces en los últimos años, el Bodø empezó con fuerza en el Aspmyra Stadion, donde sus aficionados pronto pudieron soñar con un gol. El internacional noruego Patrick Berg vio cómo Waldemar Anton desviaba por muy poco a córner su peligroso disparo.

En un duelo físico, los noruegos volvieron a rozar el gol cuando Sondre Fet, tras un pase de Berg, disparó apenas desviado de la portería de Gregor Kobel. El conjunto local siguió siendo superior, aunque el Dortmund pudo haber golpeado en una de sus pocas acciones peligrosas por medio de Fábio Silva. El exjugador del PSV cabeceó a las manos de Nikita Haikin.

El Bodø también fue mejor en la segunda parte y esta vez sí obtuvo recompensa. Poco después de que Andreas Helmersen se encontrara con Kobel, el guardameta suizo tuvo que recoger el balón del fondo de la red. Sjøvold remató de primeras un pase de Sondre Auklend: 1-0.

El Dortmund reaccionó por medio de Serhou Guirassy y Ethan Nwaneri. Este último, sobre todo, tuvo el empate en sus botas a un cuarto de hora del final, pero el inglés disparó muy desviado.

Fue la última ocasión clara del Dortmund, en cuyo once inicial estuvo Joey Veerman, sustituido por Félix Nmecha tras una hora de juego. Al igual que el Bodø, el Dortmund suma ahora tres puntos. El equipo de Niko Kovac ganó 3-2 al Villarreal en la primera jornada.



