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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha llegado hoy a Carrington para el entrenamiento en medio de numerosos informes que apuntan a su destitución. Mauricio Pochettino se perfila como el principal candidato para sustituir al técnico inglés tras el desastroso comienzo del club en la nueva temporada de la Premier League.

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Se acabó el tiempo para Carrick

Carrick está, al parecer, a punto de ser destituido por el United, según Ben Jacobs. El técnico, de 45 años, llegó esta mañana al entrenamiento, pero su destitución parece ya inevitable. El Manchester United atraviesa su peor inicio de temporada en las competiciones nacionales desde 1986. El club se encuentra en la zona de descenso de la Premier League tras lograr una sola victoria en sus diez primeros partidos de liga.

La directiva de Old Trafford parece haber perdido la paciencia con el proyecto actual. Todo apunta ahora a que Pochettino tomará el relevo y sustituirá al técnico inglés.

Día decisivo en Carrington

Pese a la intensa presión y las especulaciones sobre su futuro, Carrick ha seguido actuando con absoluta profesionalidad. Se presentó a trabajar como de costumbre para ocuparse del primer equipo, mientras sus superiores ultiman su salida entre bastidores.

Según una actualización del periodista Jacobs, el excentrocampista será informado oficialmente hoy de su destitución. El club está totalmente preparado para ceder el mando a Pochettino.

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La difícil situación a la que se enfrenta el actual cuerpo técnico está clara. Sam Cohen ha descrito este día como el «día del juicio» para el cuestionado técnico del Manchester United.

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Fracasa la apuesta de Old Trafford

El United seguramente sabía que asumía un riesgo enorme al nombrar de forma permanente a Carrick, relativamente inexperto. El técnico había impresionado a la directiva durante su etapa como entrenador interino tras la salida de Ruben Amorim la temporada pasada.

Sin embargo, dar el salto al puesto permanente ha resultado, a la postre, demasiado difícil. Las exigencias del cargo han puesto de manifiesto su falta de experiencia como entrenador principal en plena crisis. Carrick es el segundo exjugador al que recurre el club en la era posterior a Sir Alex Ferguson, después de la etapa de Ole Gunnar Solskjaer entre 2018 y 2021.

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Pochettino se prepara para dirigir al United

Según las informaciones, pronto se publicará un comunicado oficial sobre la salida de Carrick. La directiva está lista para poner fin formalmente a su etapa y evitar que la temporada se desmorone por completo.

Recurrir a un entrenador con tanta experiencia y trayectoria contrastada como Pochettino se considera la decisión adecuada para estabilizar un vestuario dividido. Su primera tarea será alejar al equipo de la zona de descenso.