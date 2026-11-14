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La selección de Portugal inauguró la era post Cristiano Ronaldo con una estrepitosa derrota por 1-4 ante su invitado danés, en el estadio de Braga, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El empate sin goles dominó los primeros 43 minutos del partido, antes de que Dinamarca obtuviera un penalti, que Pierre-Emile Höjbjerg transformó con éxito.

La superioridad de Dinamarca continuó en la segunda mitad, y Rasmus Højlund anotó el segundo gol de los visitantes en el minuto 50. Rasmus Højlund volvió, 7 minutos después, para marcar su segundo gol personal y el tercero de la selección danesa.

Joachim Andersen firmó el cuarto gol de la selección danesa en el minuto 75.

Bernardo Silva recortó distancias al marcar el único gol de Portugal en el minuto 90+3, para que el partido terminara con la derrota de Portugal en su primer encuentro tras el anuncio de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo.

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Dinamarca elevó su cuenta a 9 puntos en la segunda posición del Grupo Cuarto, mientras que la cuenta de la selección portuguesa se quedó congelada en 12 puntos en el liderato.

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El diario Marca repasó las acciones más destacadas del partido, en el que Portugal comenzó el encuentro con una frialdad evidente y un juego lento y pesado.

Con Bruno Fernandes situado en la banda izquierda y João Félix ejerciendo de organizador por detrás de Gonçalo Ramos, los hombres del técnico Jorge Jesus no lograron imponer su dominio del balón ni salir con él de forma ordenada desde su propio campo.

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Tras dos intentos con disparos lejanos de Vitinha y Neto, que no supusieron ningún peligro para el portero Hermansen, Portugal fue mejorando progresivamente, logró invertir la balanza de la posesión y pasó a jugar en el campo del rival.

Pero Dinamarca lanzó un aviso en el minuto 38, después de marcar un gol que fue anulado por un fuera de juego de Damsgaard en el inicio de la jugada. Inmediatamente después, Rúben Dias cometió una infracción por la que se señaló un penalti, tras bloquear con la mano un cabezazo de Højlund.

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Diogo Costa adivinó la dirección del lanzamiento, pero Höjbjerg no desaprovechó la ocasión y ejecutó un disparo potente y elevado que se alojó en la red.

Para aumentar los problemas de Portugal, Rúben Dias vio una tarjeta amarilla nada más comenzar la segunda mitad, lo que le hará ausentarse del partido de cierre ante Gales.

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Pero eso no fue lo peor que le ocurrió a la selección portuguesa. En el minuto 50, Damsgaard recibió el balón dentro del área, logró girarse y envió un pase al segundo palo, que Højlund remató directamente de un solo toque, sin que el portero Diogo Costa pudiera hacer nada por salvar su portería.

Portugal intentó recuperar el equilibrio con un disparo misil de Rúben Neves, pero Hermansen lo despejó con dificultad, antes de que Neto enviara el rechace por encima del travesaño.

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Pero Højlund no repitió los errores de los demás: en el minuto 57 recibió el balón en el tercio ofensivo, se deshizo de Renato Veiga y, después, ejecutó un disparo con su pie derecho con el que alojó el balón en el ángulo lejano. Rúben Dias, que rompió la trampa del fuera de juego, estaba retrasado respecto al resto de la línea defensiva, lo que mantuvo al delantero danés en posición legal.

De inmediato, el técnico Jorge Jesus realizó 3 cambios de una vez. Entraron Palhinha y Trincão, que envió el primer balón que tocó por encima del travesaño tras un pase de Vitinha, junto a Carlos Forbs, que heredó la camiseta número 7, a pesar de que ya la había vestido un año antes en un partido ante Armenia dentro de la clasificación para la Copa del Mundo.

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Pero en lugar de producirse una reacción portuguesa, Dinamarca aumentó su cosecha goleadora un cuarto de hora antes del final, cuando Hojlund ejecutó un tiro libre y Joachim Andersen se elevó para convertirlo en un cabezazo imparable que se coló en la red.

La selección portuguesa logró mejorar el resultado durante el tiempo de descuento. Forbs arrancó por la banda derecha y superó a su defensor, luego Hermansen detuvo un disparo de João Neves desde el corazón del área, pero Bernardo Silva estuvo atento para seguir el rechace y alojarlo dentro de la red.