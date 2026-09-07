El mercado de fichajes de la Roshn Saudi League ya no se parece a la imagen que dibujó el verano de 2023, cuando los clubes saudíes se convirtieron en una enorme potencia compradora y abrieron sus puertas a decenas de estrellas mundiales con cifras récord. Tras años de un gasto colosal, parece que el fútbol saudí ha entrado en una nueva etapa cuyo titular más destacado es la racionalización del gasto y la reordenación de prioridades, sin renunciar a la ambición ni a la capacidad de cerrar grandes fichajes.

El verano de 2026 dejó claramente al descubierto este cambio: el gasto de los clubes saudíes en fichajes descendió hasta cerca de 407 millones de dólares, una caída del 26,3% respecto al verano de 2025, lo que convierte a la temporada actual en la de menor gasto desde el inicio del proyecto de captación de estrellas.

De comprar estrellas a definir necesidades

En los primeros años del proyecto, el nombre del jugador y su valor comercial eran un factor esencial en los movimientos saudíes, pero la ecuación cambió gradualmente. Los clubes empezaron a interesarse más por la pregunta más importante: ¿realmente el equipo necesita a este jugador?

Este cambio significa que reducir el gasto no equivale necesariamente a un retroceso de la ambición, sino que refleja el deseo de construir plantillas más equilibradas, reducir las contrataciones innecesarias y tratar los contratos y los salarios como parte de un proyecto a largo plazo.

Asimismo, la atención se centra ahora más en jugadores de menor edad, capaces de ofrecer un rendimiento deportivo durante años, en lugar de depender principalmente de grandes nombres que han llegado a las últimas etapas de su carrera.

Los miles de millones retroceden, pero los grandes fichajes no han desaparecido

El nuevo panorama no significa que la Roshn Saudi League haya cerrado sus arcas, sino que se ha vuelto más selectiva en el uso de su poderío económico.

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El Al-Hilal, por ejemplo, cerró el fichaje del brasileño Gabriel Martinelli, procedente del Arsenal por unos 65 millones de euros, en una de las mayores operaciones del verano, mientras el club continuó reforzando su plantilla con jugadores de alto nivel.

La diferencia es que esta vez el fichaje llega dentro de una idea clara de configuración del equipo, y no para simplemente añadir un nuevo nombre mundial a la lista de estrellas. Martinelli tiene 25 años, lo que va en consonancia con la nueva orientación hacia jugadores que puedan representar una inversión deportiva a largo plazo.

Y aquí aparece la idea más importante: la Roshn Saudi League no ha dejado de gastar, pero se ha vuelto más cuidadosa con el lugar donde coloca su dinero.

La marcha de las estrellas y el comienzo de una etapa diferente

Por el contrario, el verano presenció la salida de una serie de grandes nombres que formaron parte de la imagen de la liga durante los últimos años, como Karim Benzema, Riyad Mahrez y Fabinho, en paralelo a la menor dependencia del modelo del jugador veterano con un salario enorme.

Y en lugar de compensar cada estrella que se marcha con un nombre aún mayor, los clubes comenzaron a reevaluar sus necesidades, lo que refleja el paso del proyecto de la etapa de construir la imagen mundial de la liga a una etapa más ligada a la sostenibilidad, la competencia y el desarrollo del producto local.

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Este cambio también está vinculado a un objetivo mayor, que consiste en dar a los jugadores saudíes un mayor espacio para desarrollarse, después de que los últimos años suscitaran interrogantes sobre hasta qué punto la densidad de las contrataciones extranjeras afecta a las oportunidades de los talentos locales.

La Roshn Saudi League redefine el poder del mercado

La próxima etapa no se medirá por el número de fichajes o el total del dinero que gastan los clubes, sino por su grado de éxito a la hora de convertir el gasto en equipos más fuertes, una competencia más equilibrada y un mayor valor de mercado para el campeonato.

Por ello, el descenso de la factura de los fichajes no puede leerse como un retroceso del proyecto saudí, sino más bien como una transición hacia una etapa más madura; una etapa en la que fichar a un jugador mundial no se convierte en un objetivo en sí mismo, sino en un medio para servir a las necesidades del equipo y del proyecto.

Y mientras los miles de millones fueron el titular más destacado de la Roshn Saudi League al inicio del proyecto de captación, parece que el nuevo titular es la elección inteligente: menos fichajes, un gasto más preciso, edades más jóvenes y necesidades definidas, conservando la capacidad de romper la regla cuando aparece el jugador que lo merece.

Es, simplemente, el final de la era del "¿quién paga más?" y el comienzo de una nueva era que se pregunta: "¿quién sabe gastar mejor?".