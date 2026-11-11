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El Manchester United está cerca de fichar a un nuevo entrenador para suceder a Michael Carrick, el técnico actual, cuyas acciones han caído con fuerza tras el desplome de los resultados en el último periodo.

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La dirección del Manchester United ha decidido prescindir de Carrick durante el actual parón internacional, ante los decepcionantes resultados cosechados por el equipo, que solo ha logrado dos victorias en sus últimos 10 partidos de la Premier League, pese a su emocionante empate 4-4 ante el Aston Villa.

Carrick había asumido el cargo el pasado enero como sustituto del portugués Rúben Amorim, antes de obtener un contrato de dos años en mayo, después de haber llevado al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones, pero la caída en los resultados ha vuelto a situar su futuro en el terreno de la incertidumbre.

A pesar de haber asegurado que no pensaba en dimitir tras el empate ante el Aston Villa, los informes apuntaron al deseo de la dirección del Manchester United de resolver el asunto del nuevo entrenador antes del duelo frente al Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre.

Por su parte, la cadena «Sky Sports» confirmó este miércoles que el Manchester United ha alcanzado un acuerdo preliminar con Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos.

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Informó de que la dirección del club inglés está concluyendo sus negociaciones con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, especialmente en lo relativo a la fecha fijada para la incorporación de Pochettino al Manchester United.

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Y dado que la selección de Estados Unidos disputará dos partidos durante el actual parón internacional, y se espera que Mauricio Pochettino esté en el banquillo el sábado y el miércoles ante Haití, podría incorporarse al Manchester United inmediatamente después, con la posibilidad de estar presente en el duelo ante el Liverpool el domingo 22 de noviembre.

A pesar de estar vinculado por contrato con la selección de Estados Unidos, el técnico argentino cuenta con una cláusula que permite su salida a cambio de más de 8 millones de euros, cantidad que el Manchester United tendrá que abonar para hacerse con sus servicios.

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Reunión decisiva en Mónaco

Los hombres de poder del Manchester United se reúnen este miércoles en una cumbre en Mónaco, mientras el entrenador Michael Carrick continúa acudiendo al trabajo pese a que su futuro se presenta sombrío.

Se espera, según informes periodísticos, que el Manchester United anuncie hoy la destitución de Carrick a causa de la caída en los resultados.

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El diario inglés «Daily Mail» señaló que Carrick, el entrenador del Manchester United de 45 años, apareció levantando el pulgar a los fotógrafos a su llegada al campo de entrenamiento de Carrington, propiedad del club, la mañana de este miércoles.

Entretanto, está previsto que el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox se reúnan con sir Jim Ratcliffe en Mónaco para resolver el destino de Carrick.

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Berrada y Wilcox viajaron ayer al sur de Francia para asistir a una cumbre prevista de los responsables de la empresa Ineos, y Berrada y Wilcox presentarán hoy su recomendación a Ratcliffe. Todos los indicios apuntan a que Carrick pagará el precio del preocupante descenso de su equipo a la zona de descenso de la Premier League.

Se entiende que la dirección de Old Trafford desea comunicar a Carrick su decisión cara a cara, algo que podría suceder en las próximas horas.