El filial del AZ cae ante el Shakhtar y queda eliminado de la Liga Conferencia

El AZ no remontó el 0-3 de la ida ante el Shakhtar Donetsk y el partido en el estadio AFAS acabó 2-2. El equipo local jugó con suplentes, pues se centra en la final de la Copa KNVB Eurojackpot del domingo.

En una primera parte aburrida, el AZ solo creó peligro en el 39’: centro de Sadiq y cabezazo ligeramente desviado.

En la segunda parte, la poca esperanza que quedaba se esfumó: Alisson remató al segundo palo y puso el 4-0 en el global.

El AZ no respondió por medio de Rion Ichihara: el joven japonés quedó solo en un córner, pero su cabezazo se fue por encima del larguero.

Poco después, el balón acabó entrando por el lado del Alkmaar. El suplente Isak Jensen marcó de tiro libre directo tras golpear en el interior del poste: 1-1.

Cinco minutos después, Matej Sin remató con habilidad un pase del húngaro Bendeguz Kovacs y devolvió la ilusión a Alkmaar.

Sin embargo, la remontada no llegó. Luca Meirelles tuvo tiempo y espacio para marcar el 2-2 y lo hizo entre las piernas de Jeroen Zoet.