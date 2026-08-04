El fichaje se acerca: Trabzon anuncia la fecha de llegada de Salah

El Trabzonspor anunció nuevos detalles sobre sus negociaciones con la estrella egipcia Mohamed Salah, confirmando que el jugador llegará a Turquía al mediodía de mañana, miércoles, como paso previo para completar los trámites de su fichaje por las filas del equipo.

El club turco señaló, en un comunicado oficial dirigido a su afición: "Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones del traspaso, estará en el aeropuerto de Estambul Atatürk, terminal de aviación general, a las 12:00 del mediodía del miércoles 5 de agosto".

El comunicado añadió que está previsto que el jugador se dirija a la ciudad de Trebisonda en la noche de ese mismo día, y que los detalles del programa de recibimiento oficial se darán a conocer durante las próximas horas a través de los canales mediáticos oficiales del club.

El Trabzonspor había anunciado a primera hora de la noche del martes el inicio de sus negociaciones oficiales para fichar al capitán de la selección egipcia, publicando un breve comunicado en el que decía: "Han comenzado las negociaciones sobre el traspaso de Mohamed Salah a nuestro club".

Antes del anuncio oficial del inicio de las negociaciones, la cuenta oficial del club turco publicó un vídeo que mostraba las tres pirámides de Egipto, en una clara alusión a la inminencia del fichaje de la estrella egipcia, antes de que los acontecimientos se precipitaran en las horas siguientes.

Según informes de la prensa turca, el Trabzonspor ha alcanzado un acuerdo preliminar con Salah y su agente, Ramy Abbas, sobre un contrato de dos años, a la espera de completar los trámites finales y del anuncio oficial de la operación.

El movimiento del Trabzonspor llega en un momento en el que el nombre de Mohamed Salah, de 34 años, se ha vinculado a un traspaso a varios clubes durante el último periodo, después de que finalizara su etapa con el Liverpool al término de la pasada temporada.

El jugador egipcio había entrado en el radar de varios clubes, entre ellos el Besiktas, antes de que las negociaciones entre ambas partes se estancaran, además de ofertas e interés de clubes saudíes, entre los más destacados el Al Ittihad, el Al Hilal, el Al Nassr, el Al Ahli y el Al Qadsiah.