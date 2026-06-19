El fichaje se acelera: Caio Henrique quiere jugar en el Ajax por una razón muy clara

Según Globo, Caio Henrique quiere fichar por el Ajax y ha autorizado el traspaso.

El jueves, Foot Mercato informó que el Ajax está muy interesado en el lateral de 28 años, cuyo fichaje costaría unos diez millones de euros.

Según Globo, el defensa ve con buenos ojos recalar en Ámsterdam, pues confía en que, jugando en el Ajax, volverá a llamar la atención de la selección brasileña.

Por eso ha rechazado varias ofertas de Brasil.

Su contrato vence en 2027, pero su salida del Mónaco es negociable y este es el último verano en el que el club puede recibir una indemnización por él.

Llegó en 2020 procedente del Atlético de Madrid y se ha consolidado como titular en el Stade Louis II, donde ha jugado 211 partidos, marcado tres goles y dado 41 asistencias.