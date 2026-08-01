La línea defensiva del Real Madrid sigue sufriendo la crisis de lesiones que la ha perseguido durante las dos últimas temporadas, situación que coloca al entrenador portugués José Mourinho ante un escenario complicado antes del arranque de la pretemporada, después de encontrarse sin ningún central del primer equipo disponible para el primer partido amistoso ante la Fiorentina.

Una crisis persistente

La posición de central se ha convertido en uno de los puntos débiles más destacados del Real Madrid durante los últimos años, ya que la crisis comenzó a agravarse desde la temporada 2024-2025, cuando el equipo perdió a 3 de sus principales elementos de la línea de atrás en un breve período de tiempo.

El brasileño Éder Militão fue la primera víctima, tras sufrir en noviembre de 2024 una rotura del ligamento cruzado anterior con una lesión en los meniscos de la rodilla, antes de que le siguieran tanto David Alaba como Antonio Rüdiger al final de la temporada, después de sufrir lesiones en el menisco de la rodilla izquierda con apenas unos días de diferencia.

Aquellas lesiones provocaron el derrumbe de las opciones defensivas del Real Madrid, y el entrenador italiano Carlo Ancelotti se vio obligado entonces a buscar soluciones temporales, apoyándose en Aurélien Tchouaméni en la posición de central durante distintos períodos, además de ascender a Raúl Asencio desde el Castilla y dar la oportunidad al joven Jacobo Ramón.

Pero la crisis no encontró solución la temporada siguiente, pese a los intentos del club por mejorar la situación dentro del cuerpo médico, después de contratar a principios de enero a Niko Mihič para asumir el nuevo cargo de responsable médico, apenas unos días antes de la marcha de Xabi Alonso.

Y pese a estos cambios, el sufrimiento de la línea de atrás continuó, ya que Militão sufrió una nueva lesión consistente en una fuerte rotura del bíceps femoral, que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica y sigue todavía en su programa de recuperación.

Alaba también padeció una serie de recaídas por problemas en el gemelo, mientras que Rüdiger estuvo ausente durante un largo período que llegó a los dos meses por dolores musculares y problemas en la rodilla, lo que le obligó a viajar a Londres para someterse a un tratamiento especial bajo la supervisión de un especialista.

El defensa alemán se sometió a un programa de rehabilitación que incluyó inyecciones y un trabajo físico minucioso bajo la supervisión de su propio equipo, antes de regresar a los terrenos de juego, aunque su estado físico requiere una gestión cuidadosa y no cargarle con un gran número de partidos.

Tampoco el joven defensa Dean Huijsen, recién incorporado al Real Madrid, se libró de la maldición de las lesiones, después de que los problemas físicos lo privaran de participar en 13 partidos durante su primera temporada con la camiseta del conjunto blanco.

Un aprieto defensivo antes del inicio de la temporada

Esta crisis proyecta su sombra sobre el arranque del nuevo proyecto de Mourinho con el Real Madrid, después de que el técnico portugués descubriera antes del primer test amistoso ante la Fiorentina que no dispone de ningún central listo del primer equipo.

Huijsen está ausente debido a algunas molestias físicas, lo que le mantuvo en la capital española, mientras que Raúl Asencio sufrió una lesión en el recto femoral que lo apartará entre 4 y 6 semanas, con lo que se perderá la pretemporada por completo.

Además, Ibrahima Konaté todavía no se ha incorporado al equipo debido a que disfruta de un período de descanso tras su participación en el Mundial, y se espera su regreso mañana domingo, mientras que Rüdiger, que regresó hace apenas unos días, necesita recuperar su puesta a punto física.

En cuanto a Militão, sigue avanzando en su largo camino de recuperación, entre las previsiones de que no regresará antes de varios meses.

Mourinho pide una solución rápida

Ante estas circunstancias, Mourinho se verá obligado a apoyarse en la joven pareja formada por Lamine Fati y Joan Martínez para dirigir la línea defensiva, la misma sociedad con la que el Castilla disputó la competición la temporada pasada durante su lucha por el ascenso.

Esta situación brinda una oportunidad de oro a la joven pareja para demostrar sus capacidades, pero al mismo tiempo refleja la magnitud de la crisis que vive el Real Madrid en esta posición, y su urgente necesidad de un refuerzo defensivo de peso.

Según el diario español "Marca", de acuerdo con la situación actual, Mourinho ha pedido a la dirección del club blanco la necesidad de fichar a un nuevo central, pese a la incorporación de Ibrahima Konaté.

El diario explicó que el entrenador portugués considera, desde su llegada a Madrid, que la posición de central necesita reforzarse con un jugador de primer nivel, especialmente con la persistencia de las dudas relacionadas con el estado físico de los elementos actuales.

Pero cerrar un nuevo fichaje requiere la salida de uno de los jugadores, y aquí aparece el nombre de Raúl Asencio como el candidato más destacado para abandonar el equipo durante el verano.

El Real Madrid desea vender a Asencio con el fin de liberar espacio en la plantilla y financiar la contratación de un defensa de talla mundial, y aunque su reciente lesión pueda afectar al calendario de la operación, no altera de forma significativa los planes del club.

El mes de agosto será decisivo en este asunto, ya que el futuro de la defensa del Real Madrid depende de la capacidad del club para poner fin a una crisis que lleva más de dos años abierta, y devolver la estabilidad a una línea que ha venido sufriendo lesiones recurrentes.