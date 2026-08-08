¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
rodri(C)Getty images
Hussein Hamdy

Traducido por

El fichaje no está cerrado: un nuevo giro acerca el traspaso de Rodri al Barcelona

Fichajes
Rodri
Barcelona
Manchester City
Primera División
Premier League
España
Inglaterra

Negociaciones en curso

Rodri, centrocampista del Manchester City, está cerca de fichar por el Barcelona durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

La emisora "Radio Cataluña 1" había confirmado ayer viernes que el Barcelona y el Manchester City alcanzaron un acuerdo sobre los términos básicos del traspaso de Rodri a cambio de 50 millones de euros.

Esto llegó después de que el Manchester City rechazara la primera oferta, que ascendía a 45 millones de euros, más 5 millones en variables.

Sin embargo, Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, negó que el traspaso de Rodri esté ya cerrado a favor del Barcelona.

Romano escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona está muy confiado en cerrar el fichaje de Rodri. No hay preocupación tras el rechazo de la primera oferta por parte del Manchester City".

Amistosos
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Y añadió: "El Barcelona enviará una nueva oferta oficial, y además Rodri comunicó con todo respeto al Manchester City (quiero marcharme)".

Y concluyó: "El Barcelona presentará una oferta superior a la rechazada, y todas las partes creen en la posibilidad de completar el traspaso pronto".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google