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Bart DHanis

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El fichaje millonario se lesionó y tuvo que abandonar el entrenamiento del Ajax antes de tiempo

Ajax

Maher Carrizo abandonó el entrenamiento del Ajax este miércoles tras lesionarse en un choque con Caio Henrique, según Ajax Showtime.

Imágenes de VoetbalPrimeur muestran cómo el delantero cae tras el choque y recibe atención médica.

Después sale cojeando y no puede reanudar la sesión en Garderen (Gelderland).

Llegó en invierno del Vélez Sarsfield por seis millones de euros y firmó hasta 2030.

Hasta ahora ha jugado seis veces con el primer equipo, sin marcar ni asistir.

Amistosos
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El lateral brasileño, fichado la semana pasada por cuatro años y diez millones de euros al AS Mónaco, se mantuvo en el entrenamiento.

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