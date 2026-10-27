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imago-sport-1068723872.jpgANP
Bart DHanis
Traducido por

El fichaje millonario del PSV parece que seguirá aún más tiempo de baja por sus problemas de lesiones

Fichajes
PSV Eindhoven

Sami Ouaissa tampoco volvió al terreno de juego este martes por la tarde, según informa Rik Elfrink en X. Estaba previsto que el delantero jugara con el Jong PSV en la Premier League International Cup.

El PSV fichó a Ouaissa el verano pasado procedente del NEC por nueve millones de euros. Su etapa en Eindhoven todavía no puede considerarse un éxito.

El futbolista, nacido en Limburgo, aún no ha disputado ni un solo partido con el primer equipo del PSV. Llegó lesionado a Eindhoven y todavía no está en forma.

El lunes de la semana pasada jugó 45 minutos con el Jong PSV en la derrota por 1-0 ante el FC Dordrecht. Estaba previsto que este martes jugara contra el Ipswich Town en la Premier League International Cup.

Sin embargo, Ouaissa no apareció en el campo de entrenamiento y tampoco estuvo en el banquillo. Elfrink calificó su ausencia de muy llamativa, pero no sabía con certeza cuál era el motivo.

Al final, el Jong PSV no necesitó a Ouaissa en Inglaterra. El equipo ganó por 7-0, en parte gracias a los tres goles y las dos asistencias de Mikkel Bro Hansen.

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