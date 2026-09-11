El fichaje millonario del PSV debuta en la Keuken Kampioen Divisie

Ayoni Santos disputa este viernes sus primeros minutos oficiales con el PSV. El caboverdiano, llegado desde el Sparta Rotterdam, parte como extremo derecho en el Helmond Sport - Jong PSV.

Para Santos, supone su debut en la Eerste Divisie. El versátil diestro solo había jugado hasta ahora en la Eredivisie (Sparta) y en la Tweede Divisie (Jong Sparta).

El talento de 21 años fue presentado a principios de septiembre por el PSV, que transfirió entre 5 y 5,5 millones de euros a Het Kasteel. Con ello, el Sparta batió su récord de traspaso entrante.

Santos debutó el pasado fin de semana contra el Ajax en la convocatoria del técnico Peter Bosz, que también lo incluyó para el duelo de la Liga de Campeones de entre semana ante el Shakhtar Donetsk. Todavía no ha llegado a disputar minutos con el primer equipo.

El partido entre Helmond Sport y Jong PSV comienza a las 20.00 horas. El prometedor conjunto de Eindhoven ha arrancado con fuerza la nueva temporada en la Eerste Divisie, con once puntos en seis partidos. El Helmond ha sumado cinco puntos en cinco encuentros.

Alineación del Jong PSV: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Cornecion, Sidibé; Santos, Jones, Kluit.



