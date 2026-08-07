Joeri Heerkens volvió a cometer un error costoso el viernes por la noche. El guardameta de 20 años del Ajax, que fue sacado del Sparta de Praga por un máximo de 3,5 millones de euros, falló de forma evidente con el Jong Ajax ante el FC Dordrecht, solo seis días después de cometer también una blunder capital con el primer equipo ante el FC Volendam.

Heerkens arrancó el viernes por la noche bajo palos con el Jong Ajax, que abre la nueva temporada en la Eerste Divisie con un partido fuera de casa ante el FC Dordrecht. De este modo, el joven portero volvió a tener la oportunidad de coger ritmo de competición.

El partido comenzó de maravilla para el Jong Ajax. Pharell Nash adelantó a los filiales de Ámsterdam a los cinco minutos.

Sin embargo, el Jong Ajax no pudo disfrutar mucho tiempo de esa ventaja. Dos minutos después, Martin Vetkal chutó hacia el palo corto y Heerkens calculó muy mal una acción que era sencilla de detener.

El balón entró en la portería tras tocar en el guardameta del Ajax, lo que permitió al FC Dordrecht empatar rápidamente. Para Heerkens, volvió a ser un momento doloroso en un periodo en el que los errores se acumulan.

El pasado domingo, el portero también falló de manera clara. Durante el amistoso del primer equipo ante el FC Volendam, Heerkens entró tras el descanso, después de que Paul Reverson hubiera defendido la portería en la primera mitad.

A diez minutos del final, Heerkens se complicó entonces con una cesión de Youri Baas. El balón acabó entrando por encima de la línea de gol tras pasar por el guardameta, por lo que el Ajax no logró dejar su portería a cero.

Aquel error no tuvo consecuencias para el resultado, ya que el Ajax ganó el partido en Volendam por 1-3. Sin embargo, para Heerkens el nuevo fallo ante el Dordrecht es especialmente doloroso, porque supone su segundo error claro en apenas seis días.







