En Breda se sigue con gran interés el posible traspaso del internacional holandés Jan Paul van Hecke. El defensa de 25 años del Brighton & Hove Albion podría reportar al NAC una nueva suma millonaria.

Según The Athletic, el Tottenham ya presentó una oferta oficial y, de aceptarse, Van Hecke se reencontraría con el técnico Roberto De Zerbi.

El periodista Joost Blaauwhof, que cubre al NAC para Voetbal International, destaca el interés del club de Breda: «En el NAC, Edgar Mol ya puede sacar la calculadora, porque Van Hecke va a reportar una cantidad astronómica».

«Según rumores de Inglaterra, los Spurs han ofrecido unos 40 millones de libras, cifra que aún crecerá; el NAC recibe el 7,5 %», publica Blaauwhof este jueves en X.

De ser cierto, el NAC recibiría al menos 3,5 millones de euros.

En 2020, su fichaje por el Brighton ya reportó 2 millones de euros al NAC. Tras pasar por el sc Heerenveen y el Blackburn Rovers, Van Hecke se ha consolidado en la Premier League.

Hasta ahora ha disputado 131 partidos oficiales con el Brighton y le resta un año de contrato.