El Real Madrid completó oficialmente la inscripción de su estrella portuguesa Bernardo Silva en LaLiga, con lo que queda habilitado para participar con el conjunto merengue en los partidos oficiales bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

La página web oficial de LaLiga reveló este lunes la inclusión del nombre de Bernardo Silva dentro de la lista de jugadores del Real Madrid inscritos oficialmente, con lo que queda listo para participar en los partidos oficiales, aunque tendrá que esperar hasta el 22 de agosto en curso, fecha del inicio de la nueva temporada con el enfrentamiento ante el Espanyol en la jornada inaugural.

El Real Madrid continúa inscribiendo sus fichajes

El Real Madrid continúa dando pasos serios y decididos para preparar al equipo de cara al inicio de la nueva temporada, ya que Mourinho trabaja sobre el terreno de juego con los jugadores actuales, mientras reincorpora gradualmente a los demás jugadores tras el final del período de descanso veraniego.

En cuanto a los despachos administrativos, se están ultimando los trámites de salida de jugadores y de incorporación de nuevos jugadores, y su inscripción oficial en LaLiga tras la marcha de los jugadores descartados del equipo.

Los nombres del neerlandés Denzel Dumfries, el español Marc Cucurella y el francés Ibrahima Konaté fueron incluidos oficialmente en la página web de LaLiga como jugadores inscritos con anterioridad, y ahora se les ha unido Bernardo Silva antes de su regreso oficial a los entrenamientos con el equipo.

Mourinho no debería enfrentar ningún problema para dar la oportunidad a su compatriota portugués de participar en el partido inaugural de la liga, especialmente porque todavía quedan unos pocos días del período de preparación para la nueva temporada, durante los cuales Bernardo podrá participar en algunos partidos amistosos y adquirir la plena forma física.

El jugador portugués fue una de las principales peticiones de Mourinho para reforzar la faceta creativa en el centro del campo, por lo que el técnico portugués puede ver ahora cómo encaja su nueva estrella con el equipo y se adapta al estilo de juego requerido.

Carlos Espí, el único ausente de la inscripción

Por el contrario, el delantero valenciano Carlos Espí, el fichaje más reciente del Real Madrid, sigue siendo el único jugador que aún no ha sido inscrito oficialmente en LaLiga.

El delantero valenciano ya participó en su primer partido con el club merengue en un encuentro amistoso ante el Fiorentina italiano, pero tendrá que esperar un poco antes de participar en un partido oficial con el equipo.

Sin embargo, no parece que el Real Madrid vaya a enfrentar grandes dificultades para inscribirlo durante los próximos días, especialmente porque los trámites administrativos avanzan de forma normal y ordenada.

Rodri y Diomandé, en camino

De hecho, también se espera la llegada del español Rodri y del argentino Cristian Romero Diomandé a las filas del conjunto merengue próximamente, y es probable que sean inscritos de la misma forma fluida, aunque estos dos últimos aún no han sido anunciados oficialmente por el club.

En un giro llamativo, el delantero Gonzalo aún no ha sido dado de baja oficialmente de la lista del equipo, pese a su traspaso al club inglés Fulham, ya que su nombre sigue figurando dentro de la lista oficial del Real Madrid en LaLiga.

En cuanto al delantero brasileño Endrick, ha regresado oficialmente al equipo tras el final de su período de cesión al Olympique de Lyon francés, y el brasileño fue uno de los grandes ausentes de la lista oficial del Real Madrid hasta hace pocas semanas.