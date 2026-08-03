El fichaje más importante se acerca: Arteta le hace el favor de su vida al Barcelona con una señal directa

El futuro de Julián Álvarez (26 años), estrella del Atlético de Madrid, sigue siendo un misterio, ante el deseo del jugador de marcharse y el interés de más de un club en ficharlo durante el presente verano.

El delantero argentino es el primer objetivo del Barcelonapara reforzar sus filas, pero el Atlético de Madrid rechaza su traspaso al club catalán y prefiere que se marche a un club fuera del país.

En este contexto, el Arsenal fue uno de los clubes candidatos a fichar a Julián, aunque las recientes declaraciones del entrenador Mikel Arteta redujeron esa posibilidad.

Los informes que vincularon a Julián con el Arsenal señalaron que el club pretendía incluir a Viktor Gyökeres en la operación, y se suponía que el jugador sueco se usaría como moneda de presión para rebajar el importe del traspaso de "la Araña".

Sin embargo, cuando se le preguntó a Arteta por el interés del club en fichar al jugador argentino, respondió: "No voy a hablar de un jugador que no es de nuestro equipo. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Está claro que queremos mejorarlo, y el club está trabajando en ello".

Arteta confirmó, a continuación, que Gyökeres seguirá bajo su mando, y el diario "Mundo Deportivo" señaló que esta declaración es un fuerte indicio de que el Arsenal ha dado un paso atrás en la carrera por el fichaje de Álvarez.

Y después de que Gyökeres pasara a entrar en los planes del Arsenal, parece que el club se ha retirado de la carrera por fichar a Julián Álvarez.

El argentino continúa disfrutando de sus vacaciones a la espera de noticias sobre su futuro, y el Barcelona sigue considerándolo una máxima prioridad, pero el club catalán está satisfecho con los actuales refuerzos de la línea de ataque representados en Anthony Gordon, Adeyemi y Bisseck, y no dará ningún paso precipitado para fichar al delantero.