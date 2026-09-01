El fichaje histórico se completa en el último momento: el Manchester City anuncia oficialmente la incorporación de Enzo

El argentino Enzo Fernández completó su traspaso del Chelsea al Manchester City en las últimas horas del mercado de fichajes de verano, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por un valor de 125 millones de libras esterlinas.

El Manchester City anunció en un comunicado oficial publicado en las primeras horas de la mañana de este miércoles la incorporación de Enzo Fernández por un periodo de 5 años.

El fichaje de Enzo llega menos de dos horas después de que el Manchester City anunciara la incorporación del extremo Iliman Ndiaye, procedente del Everton, en una operación cuyo valor total ascendió a 65 millones de libras esterlinas.

Enzo iguala a Isak

La operación iguala el récord del traspaso más caro en la historia de la Premier League, marcado anteriormente por el Liverpool con el fichaje de Alexander Isak, según el diario "The Sun".

El centrocampista, de 25 años, se sometió a las pruebas médicas antes de firmar un contrato de larga duración con el Manchester City, con lo que volverá a trabajar con su antiguo entrenador en el Chelsea, el italiano Enzo Maresca, quien asumió las riendas del equipo como sucesor de Pep Guardiola durante el verano.

El Manchester City había iniciado sus conversaciones directas con el Chelsea sobre la incorporación de Fernández el lunes, antes de que las negociaciones se aceleraran en las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la operación antes del plazo límite.

Fernández presionó para salir del Chelsea desde el mes de marzo, mientras que Maresca lo veía como una incorporación fundamental para la medular, especialmente tras la salida de varios jugadores de esa posición durante el verano.

El Chelsea esperaba anteriormente la continuidad de su jugador, después de haber fijado un plazo hasta el 14 de agosto para recibir ofertas por un valor no inferior a 120 millones de libras esterlinas, sin que el Manchester City presentara una oferta durante ese periodo, antes de que las cosas cambiaran con la proximidad del cierre del mercado de fichajes.

Las primeras palabras de Enzo tras firmar por el City

Enzo dijo en declaraciones a la web de su nuevo club tras la firma: "El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos años. Todo jugador desea formar parte de un club como este, porque todo el mundo conoce la calidad de la dirección que tiene el Manchester City".

Y añadió: "No podría estar más feliz de estar aquí, y estoy preparado para el reto de ayudar al equipo a seguir cosechando títulos. Es un club hecho para el éxito. Si observas la plantilla del equipo, encontrarás calidad en cada posición. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador".

Y prosiguió: "Siempre me esfuerzo por mejorar mi nivel constantemente. Y todos los que han trabajado conmigo saben lo mucho que me esfuerzo en los entrenamientos cada día, y lo mucho que aporto durante los partidos. Doy todo lo que tengo, y puedo prometerle al Manchester City que seguiré haciéndolo ahora que me he unido al club".

El argentino continuó: "Me gustaría dar las gracias a Hugo, a Enzo, a Khaldoon y a todos los del Manchester City que hicieron posible cerrar esta operación. Quiero devolver la confianza que han depositado en mí, y demostrarlo lo antes posible".

Una emotiva despedida

Fernández también se despidió de la afición del Chelsea con un emotivo mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que reveló la dificultad de los días previos a su salida del estadio de Stamford Bridge.

Escribió: "Quiero que sepáis que estos días no han sido fáciles para mí, y escribir estas palabras tampoco es fácil. La verdad es que no me encontraba bien".

Y añadió: "Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Me uní a las personas, a la camiseta y al escudo de este magnífico club".

Y prosiguió: "Gracias por todo el cariño y el apoyo que me habéis dado a mí y a mi familia durante todos estos años. Nunca lo olvidaré. Este grupo os dará muchas otras razones para ser felices, y yo también estaré feliz por vosotros, no lo dudéis nunca".

Y completó: "Siempre estaréis en mi corazón, afición del Chelsea. Os seguiré deseando siempre lo mejor. Siempre azul. Gracias, Chelsea".

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Por su parte, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, guardó en gran medida silencio sobre el futuro de Fernández, cuando fue preguntado por la posibilidad de la salida del jugador tras su exclusión de la convocatoria del equipo en uno de los partidos.

El técnico español dijo: "Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo, y por eso tomamos nuestras decisiones, y de todo lo que pueda ocurrir antes del martes por la noche debemos estar al tanto".

Y añadió: "No estamos seguros, y nos preparamos para todos los escenarios, pero confío en que, pase lo que pase, tendremos un equipo lo bastante bueno para competir en todos los partidos de la Premier League a partir del miércoles".

Fernández había criticado anteriormente a la dirección del Chelsea tras el cese de Maresca de su cargo el pasado enero, cuando mostró su malestar por la salida del entrenador a mitad de temporada.

Dijo en declaraciones anteriores: "No lo entiendo. A veces hay cosas que los jugadores no entendemos, y cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas".

Y añadió: "Está claro que su marcha nos dolió mucho, especialmente a mitad de temporada, porque eso lo corta todo. Teníamos una identidad, y nos daba un sistema claro, aunque el fútbol tenga momentos buenos y otros malos".

Fernández se unió al Chelsea en enero de 2023 procedente del Benfica por 106 millones de libras esterlinas, en una operación que representaba el récord británico de entonces, antes de conquistar con el club el título de la Conference League y el Mundial de Clubes.

El jugador y su agente, el exinternacional argentino Javier Pastore, también hicieron pública su voluntad de salir durante el verano, en un momento en el que su nombre también estuvo vinculado al Real Madrid, antes de que el club español emitiera un comunicado en el que confirmaba que no buscaba cerrar la operación.