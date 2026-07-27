El extremo brasileño Raphinha quiere superar su decepción en el Mundial y su reciente lesión, y se incorpora esta semana a los entrenamientos de pretemporada del Barcelona en Inglaterra.

Según el diario "Mundo Deportivo", Hansi Flick tiene motivos para celebrar. Además de la incorporación de Anthony Gordon (25 años) y Karim Adeyemi (24 años), sus planes ofensivos para la temporada 2026-2027 incluirán ahora a Raphinha (29 años), y aunque no es un fichaje nuevo, ha sido una pieza fundamental en la conquista de cinco títulos por parte del Barcelona desde que el técnico alemán asumió el mando.

El internacional brasileño tiene previsto incorporarse al equipo el 29 de julio para la concentración de entrenamiento en Inglaterra, que se prolongará hasta el 3 de agosto e incluirá dos partidos amistosos contra el Birmingham City (31 de julio) y el Preston North End (3 de agosto), aunque el club no ha descartado la posibilidad de que llegue hoy a la Ciudad Deportiva para viajar con el equipo.

Desde la eliminación de Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega (1-2) el pasado 5 de julio, han transcurrido tres semanas en las que Raphinha ha logrado recuperarse de su reciente lesión muscular, retomar su actividad y alejarse de las noticias inquietantes en torno a su participación en el Mundial y a una supuesta oferta de 80 millones de euros del Al-Hilal que no le fue presentada, y que Raphinha ignoró. Los informes apuntan a que estuvo en Orlando (Estados Unidos) y en Ibiza con su familia.

Llegó al Mundial como uno de los delanteros más destacados de Brasil, pero una lesión muscular que sufrió durante la fase de grupos lo privó por completo de participar.

Raphinha abandonó el partido ante Haití tras sentir dolor en los isquiotibiales de la rodilla derecha. Las pruebas médicas confirmaron el problema, pero no fue descartado del todo. Y en el partido ante Noruega, pese a contar con el alta médica, permaneció en el banquillo. Para el jugador del Barcelona, esta dolorosa eliminación supuso el final de una temporada llena de altibajos.

Con el Barcelona conquistó títulos pese a los contratiempos físicos de septiembre y durante el parón internacional de marzo, y llegó al Mundial como uno de los líderes del proyecto brasileño. Pero una desafortunada recaída de la lesión que sufrió en el partido entre Brasil y Francia antes del inicio del Mundial acabó con todas sus aspiraciones acumuladas.

Ha aprendido la lección. Una vez más, fue la lesión de los isquiotibiales de la rodilla derecha, la misma que sufrió jugando con Brasil durante aquel partido de marzo, la que lo apartó del Barcelona durante cinco semanas, coincidiendo con su eliminación de la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

La decepción de la eliminación del Mundial se agravó con la aparición de rumores sobre problemas económicos y familiares, que sus allegados se vieron obligados a desmentir. Y ahora, tras recuperarse de estas últimas lesiones, Raphinha se propone pasar página y centrarse en recuperar su mejor nivel, ese nivel que le permitió batir numerosos récords personales en goles, asistencias y rendimiento general durante la primera temporada de Flick en el Barcelona, y que lo convirtió en candidato al Balón de Oro de la temporada 2024-2025.

Su prioridad, al igual que la del club, es poner fin a la racha de lesiones musculares que lo han aquejado y lo han apartado de los terrenos de juego en numerosos partidos.

El Barcelona se centrará de lleno en su preparación física mediante un plan personalizado y específico para ayudarle a recuperar su fortaleza física y su nivel habitual.

El presidente Joan Laporta declaró: "No tenemos ninguna intención de que se marche del Barcelona".