El Chelsea ha cerrado un acuerdo para fichar al delantero inglés Danny Welbeck, exestrella del Manchester United y actual jugador del Brighton, en una operación sorpresa que refleja la intención del club londinense, dirigido por su nuevo entrenador Xabi Alonso, de reforzar sus opciones ofensivas con nueva experiencia en la Premier League.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó, a través de sus cuentas en las redes sociales, que el acuerdo se ha alcanzado entre el Chelsea y el Brighton, así como con el jugador, señalando que Welbeck firmará un contrato de dos años con el club londinense, a la espera de someterse al reconocimiento médico durante los próximos días, como paso previo para cerrar la operación y anunciarla de forma oficial.

El Chelsea había mostrado su interés en fichar a Welbeck durante los últimos días, ante el buen nivel que ha ofrecido el delantero de 35 años con el Brighton, después de marcar 10 goles en 30 partidos en la Premier League en la temporada 2024/2025, para luego continuar con su gran momento anotando 13 goles en 37 partidos durante la temporada 2025/2026.

La posible incorporación de Welbeck al Chelsea llega en un momento en el que el equipo cuenta con un grupo de opciones ofensivas, encabezadas por Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson y João Pedro, aunque la directiva del club considera que la experiencia del exdelantero del Manchester United es una incorporación importante para el equipo.

La operación indica también que el Chelsea se prepara para reordenar sus fichas en la línea de ataque, en medio de la posible salida de varios de sus delanteros, entre ellos el neerlandés Emmanuel Emega, de 23 años, que se incorporó al club por 25 millones de euros, pese a que su contrato con el Chelsea se extiende hasta el año 2033.

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