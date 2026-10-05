"El fichaje está cerrado al 100 %": la afición del Real Madrid recibe una grata noticia

El periodista italiano Fabrizio Romano ha revelado los últimos avances sobre el futuro de varias estrellas del Real Madrid, entre ellos Thibaut Courtois, Arda Güler y Endrick, en medio de los movimientos del club blanco para mantener a sus pilares y resolver los asuntos relacionados con su plantilla durante el próximo periodo.

Romano señaló que el Real Madrid ya ha cerrado el asunto de la renovación del contrato de Arda Güler, explicando que el acuerdo está listo y que solo quedan los trámites oficiales y el anuncio, confirmando que la operación «está hecha al 100%», con el club preparado para completar la ceremonia del anuncio y la toma de las fotografías oficiales.

En cuanto a Courtois, Romano aclaró que el guardameta belga y el Real Madrid desean seguir trabajando juntos, a pesar de que su contrato actual se extiende hasta junio de 2027, indicando que el acuerdo verbal entre ambas partes está muy cerca de completarse.

El periodista italiano confirmó que Courtois continuará como portero del Real Madrid en la temporada 2027-2028, así como en la siguiente, con el club cerca de dar los últimos toques oficiales a la renovación.

Por el contrario, el futuro de Endrick sigue siendo más incierto, a pesar de estar vinculado por contrato con el Real Madrid hasta junio de 2030, debido a sus dificultades para conseguir suficientes minutos de juego bajo las órdenes de José Mourinho.

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Romano explicó que Endrick recibió varias ofertas para salir durante el mercado de fichajes de verano, entre ellas la cesión al Aston Villa, la Roma y el Milan, además del interés del Liverpool, pero el Real Madrid rechazó todas las opciones, ya fuera por cesión o por traspaso definitivo.

Romano apuntó que el futuro del delantero brasileño se determinará en gran medida en función del volumen de sus participaciones hasta el próximo enero, explicando que el jugador seguirá trabajando para alcanzar su mejor forma física y convencer a Mourinho de darle una mayor oportunidad con el equipo.