«El fichaje está cerrado al 100%»: la afición del Real Madrid recibe una buena noticia

El periodista italiano Fabrizio Romano desveló las últimas novedades sobre el futuro de varias estrellas del Real Madrid, encabezadas por Thibaut Courtois, Arda Güler y Endrick, en medio de los movimientos del club blanco para conservar a sus pilares y resolver los asuntos relacionados con su plantilla durante el próximo periodo.

Romano señaló que el Real Madrid ya ha zanjado el asunto de la renovación del contrato de Arda Güler, explicando que el acuerdo está listo y que solo faltan los trámites oficiales y el anuncio, y asegurando que la operación está "cerrada al 100%", con el club dispuesto a completar la ceremonia del anuncio y la sesión de fotos oficiales.

En cuanto a Courtois, Romano aclaró que el guardameta belga y el Real Madrid desean seguir trabajando juntos, pese a que su contrato actual se extiende hasta junio de 2027, indicando que el acuerdo verbal entre ambas partes está muy cerca de completarse.

El periodista italiano confirmó que Courtois continuará como portero del Real Madrid en la temporada 2027-2028, así como en la siguiente, con el club cerca de dar los últimos retoques oficiales a la renovación.

Por el contrario, el futuro de Endrick sigue siendo más incierto, a pesar de estar ligado a un contrato con el Real Madrid hasta junio de 2030, debido a sus dificultades para conseguir minutos de juego suficientes bajo la dirección de José Mourinho.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

Romano explicó que Endrick recibió varias ofertas para marcharse durante el mercado de fichajes de verano, entre ellas la cesión al Aston Villa, la Roma y el Milan, además del interés del Liverpool, pero el Real Madrid rechazó todas las opciones, ya fuera la cesión o el traspaso definitivo.

Romano apuntó que el futuro del delantero brasileño se determinará en gran medida en función del volumen de participaciones que tenga hasta el próximo enero, explicando que el jugador seguirá trabajando para alcanzar la mejor puesta a punto física y convencer a Mourinho de concederle una mayor oportunidad con el equipo.