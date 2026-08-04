Manchester City busca un nuevo portero después de que su guardameta suplente, James Trafford, esté a punto de incorporarse a las filas del Leeds United a cambio de 47 millones de euros.

El joven portero inglés llegó al Manchester City el verano pasado, pero después el italiano Gianluigi Donnarumma también se unió a los citizens para convertirse en el guardameta titular.

El equipo del entrenador Enzo Maresca busca ahora fichar al veterano portero argentino Gerónimo Rulli, de 34 años, que cuenta con experiencia en LaLiga, según informó el diario "Mundo Deportivo".

Según los informes, el argentino ya ha aceptado las condiciones de su contrato por dos temporadas, y solo queda dar los últimos toques a los detalles de su traspaso entre el Etihad Stadium y el Olympique de Marsella, su club actual.

Según el periodista Fabrizio Romano, el club inglés ya ha presentado su primera oferta al conjunto francés.

En relación con este cambio en la posición de portería, el entrenador italiano habló antes del partido amistoso del Manchester City en Seúl, diciendo: "No hay ninguna novedad hasta ahora, James sigue siendo jugador del City y Rulli sigue siendo jugador del Marsella, así que esperaremos y veremos en los próximos días".

Con la firma de Gerónimo Rulli, el Manchester City sumaría a un portero con amplia experiencia, especialmente en LaLiga, después de formarse en las categorías inferiores del Estudiantes de La Plata argentino. Llegó a España para jugar con la Real Sociedad, donde pasó cinco temporadas, de la 2014/15 a la 2018/19, disputando 170 partidos.

Tras un año con el Montpellier, regresó a España, esta vez al Villarreal, donde pasó tres temporadas y jugó 80 partidos, coronándose con el título de la Europa League.

Después de un periodo en Francia, el traspaso a la Premier League podría ser la culminación perfecta de una larga trayectoria, durante la cual también pudo representar a su país en 8 ocasiones y formó parte del grupo de futbolistas que lograron levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.