El caso de las irregularidades financieras atribuidas al Manchester City, conocido mediáticamente como el caso de las 115 infracciones, ha reavivado las especulaciones sobre el futuro de varias de las estrellas más destacadas del equipo, encabezadas por el noruego Erling Haaland, en medio de la posibilidad de sanciones que podrían afectar la trayectoria del club durante los próximos años.

El caso sigue en un proceso legal que podría prolongarse en el tiempo, a la espera de que el Manchester City recurra a la apelación ante cualquier decisión que no le sea favorable.

Sin embargo, la posibilidad de que se impongan sanciones deportivas, entre ellas una resta de puntos que podría llegar a afectar la permanencia del equipo en la Premier League, ha abierto la puerta al escenario de la salida de algunas de sus estrellas.

Según el diario británico "The Sun", el Real Madrid y el Barcelona podrían entrar en una posible competencia por varios jugadores del Manchester City si el futuro del club se ve afectado por las sanciones, entre ellos Josko Gvardiol, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Ayoub Bouaddi, aunque Haaland sigue siendo el nombre que más interés despierta.

El delantero noruego está ligado a un contrato con el Manchester City hasta el año 2034, y los informes señalan que no existe una cláusula que le permita marcharse de forma automática en caso de descenso del equipo, lo que otorga al club inglés una posición fuerte en cualquier negociación. Además, el City no parece dispuesto a desprenderse de sus estrellas con facilidad, incluso en caso de recibir sanciones.

¿Barcelona o Real Madrid?

Según el diario español "Sport", el nombre de Haaland ha estado vinculado al Real Madrid y al Barcelona desde hace un tiempo, pero hasta ahora no ha habido pasos oficiales por parte de ninguno de los dos clubes para ficharlo.

En el Barcelona, el delantero noruego podría encontrar un espacio táctico adecuado, especialmente con la capacidad de Raphinha para jugar como delantero o extremo, además del interés que mostró el club anteriormente en Julián Álvarez para reforzar la posición de punta.

En cuanto al Real Madrid, la situación parece más complicada por la presencia de Kylian Mbappé en la posición de delantero, junto a Vinícius Júnior, la presencia de Bellingham y otros elementos ofensivos, lo que significa que la llegada de Haaland podría requerir una redistribución de los roles dentro del equipo.

Por lo tanto, la salida de Haaland del Manchester City sigue siendo una simple posibilidad ligada a la evolución del caso y a la voluntad del jugador y del club, pero cualquier sanción importante contra el equipo inglés podría abrir la puerta a un mercado de fichajes distinto y colocar de nuevo al delantero noruego en la órbita del Real Madrid y del Barcelona.