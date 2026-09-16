Kodai Sano se ha adaptado en un abrir y cerrar de ojos al juego del PSV. El centrocampista japonés tiene que llenar un enorme vacío en Eindhoven tras la marcha de Joey Veerman, pero las primeras señales son buenas.

En la recta final del mercado de fichajes de verano acabó llegando el traspaso de Sano, tan esperado. El PSV pagó unos 15 millones de euros para sacarlo del NEC, donde se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la Eredivisie. Por eso, el club de Eindhoven vio en Sano a un excelente sustituto de Veerman.

Cuando Voetbal International le pregunta a Sano por Veerman, se ríe. «Joey era el mejor centrocampista de Países Bajos. Pero la gente tampoco puede compararnos. Soy un tipo de futbolista muy distinto a Joey. Tenemos cualidades realmente diferentes. Eso sí, he podido aprender de él viéndole jugar».

«El pase que di contra el FC Utrecht y que acabó en gol sí que fue un pase que Joey también podría haber dado, jaja. Pero, por lo demás, voy a aportar algo distinto al juego del PSV. Soy un jugador dinámico, de área a área. Me encanta jugar como número 6, porque entro mucho en contacto con el balón».

«Pero, sinceramente, eso también es solo un número, porque también puedo y quiero incorporarme al ataque. Me gusta esa libertad. Eso sí, todavía tengo que mejorar en la comunicación con mis compañeros. Tengo que conocerlos mejor para saber cuáles son sus puntos fuertes y cómo puedo aprovecharlos en función de eso. Tendré que ir viviéndolo junto a ellos, y entonces estoy seguro de que el juego irá mejorando cada vez más».

«Me ha costado poco adaptarme porque llevo años jugando en la Eredivisie y conozco el juego del PSV», continúa Sano. «Naturalmente, también he hablado con el entrenador y tampoco hay tantísima diferencia de idea entre el NEC y el PSV. Ambos equipos quieren tener el balón, atacar y, cuando lo pierden, recuperarlo lo antes posible».

Sano ya suma cinco partidos de Eredivisie con el PSV. El pasado domingo también marcó su primer gol con el club de Eindhoven: el 2-1 ante el Sparta.