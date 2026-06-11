El fichaje del Feyenoord se quedó a punto de igualar a Pelé en el partido inaugural del Mundial

Gilberto Mora hizo historia en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica (2-0). El centrocampista ofensivo ingresó en la segunda parte y se convirtió en el mexicano más joven en jugar un Mundial.

Con 17 años, 7 meses y 28 días, Mora es considerado uno de los mayores talentos de México. Juega en el Club Tijuana, donde renovó su contrato hasta 2029.

Pese a su reciente renovación, se espera que dé el salto a Europa. Desde hace tiempo se le relaciona con varios clubes y hoy Tuttosport ha señalado el interés del Feyenoord.

Sin embargo, los de Róterdam no son los únicos interesados en llevarlo a Europa. “El Pedri mexicano”, como lo llaman en su país, tiene más pretendientes.

Además del Feyenoord, FC Barcelona, Manchester United, Sporting de Portugal y Nápoles también lo siguen; Transfermarkt valora al jugador en diez millones de euros.

Al ingresar en el 66’, superó el récord de Manuel Rosas, quien en 1930 tenía 18 años y 88 días.

Solo cinco futbolistas debutaron con menos edad en la Copa del Mundo. El norirlandés Norman Whiteside ostenta el récord: jugó en 1982 con 17 años, 1 mes y 10 días.

Tras él aparecen Samuel Eto'o (Camerún), Femi Opabunmi (Nigeria), Salomon Olembé (Camerún) y Pelé (Brasil). Este último debutó en 1958 con solo cinco días menos que Mora. Aquella vez, Pelé guió a Brasil a su primer título mundial, el primero de los cinco que posee la selección sudamericana.







