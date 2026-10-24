El Barcelona afronta una competencia cada vez mayor en la carrera por hacerse con el joven defensa neerlandés Rud Nijstad, jugador del Twente, después de que el Manchester United haya entrado en las negociaciones, en medio del interés de otros seis clubes de la Premier League por fichar al talento de 18 años, lo que amenaza con aumentar el coste de la operación que el club catalán intentó cerrar el pasado verano.

Según el diario "Sport", el Manchester United ha recibido informes positivos sobre las cualidades de Nijstad, quien goza de una gran valoración por parte de los ojeadores del club inglés, mientras que la lista de interesados en sus servicios incluye al Manchester City, al Aston Villa, al Newcastle, al Brentford, al Everton y al Sunderland.

El Barcelona ya se había movido para fichar al defensa neerlandés y presentó una oferta cuyo valor ascendía a unos ocho millones de euros, pero el Twente se negó a desprenderse de su jugador, al que considera uno de los elementos prometedores capaces de formar parte del futuro del equipo, y no siente la necesidad de precipitarse en su venta.

Nijstad mide 1,95 metros y destaca por el uso de su pierna izquierda, además de su capacidad para construir el juego desde atrás y su fortaleza física, características que lo convierten en una opción atractiva para la dirección deportiva del Barcelona, que busca reforzar la línea defensiva con elementos jóvenes que posean potencial de desarrollo a largo plazo.

El interés del Barcelona por el defensa neerlandés no es nuevo, ya que en los últimos meses se produjeron contactos entre ambas partes, y además Nijstad habló públicamente sobre el interés del club catalán, describiendo al Barcelona como uno de los clubes más grandes del mundo, en alusión a su posible disposición a trasladarse a sus filas.

Sin embargo, la entrada del Manchester United y el interés del resto de los clubes ingleses colocan al Barcelona ante un nuevo desafío, especialmente porque el contrato del jugador con el Twente se extiende hasta junio de 2029, lo que otorga al club neerlandés una sólida posición negociadora y reduce las presiones que podrían llevarlo a aceptar su venta rápidamente.