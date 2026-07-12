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Johan ManzambiImago
Siep Engelen

Traducido por

El fichaje de Johan Manzambi por el Newcastle United se frustró en el último momento por una oferta de 70 millones de euros

Fichajes
Newcastle
Aston Villa
J. Manzambi
World Cup

Johan Manzambi no fichará por el Newcastle United, sino por el Aston Villa, según varios medios ingleses. El suizo aún no había dado su visto bueno al Newcastle, lo que permitió al Villa cerrar el fichaje. 

Newcastle ya había acordado el traspaso con el SC Freiburg y negociaba las condiciones personales, pero el jugador no respondía.

Finalmente no lo hizo, lo que permitió al Aston Villa superar la oferta de su rival. Mientras el Friburgo ya había aceptado 60 millones de euros, los «Villans» presentaron 70 millones y se aseguraron el fichaje. 

El jugador ya ha expresado su preferencia por el Villa, y el anuncio oficial parece inminente tras pasar el reconocimiento médico. 

En Birmingham le aguarda un contrato a largo plazo; su llegada se ve como un refuerzo clave en el centro del campo tras la grave lesión de rodilla de Amadou Onana, quien no regresará hasta la segunda parte de la temporada. 

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Manzambi brilló este verano en el Mundial con Suiza, donde marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que llamó la atención de los grandes clubes europeos. 

No obstante, se perdió los dos últimos encuentros, incluido el cuarto de final ante Argentina, por una contusión en la rodilla.

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