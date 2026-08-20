El traspaso de Lutsharel Geertruida al PSV dio este jueves un paso más hacia su cierre, pero la operación aún no está completamente cerrada. El defensa, de 26 años, ya ha superado con éxito el reconocimiento médico en Eindhoven, pero el PSV sigue esperando, de forma extraña, la aprobación definitiva por parte del RB Leipzig.

Según el experto en mercado de fichajes Mounir Boualin, el consejo de supervisión del Leipzig todavía debe dar el visto bueno final al acuerdo. No está claro por qué esa aprobación aún no se ha concedido, aunque, según la situación actual, la luz verde definitiva podría llegar pronto.

Geertruida viajó ya el martes por la noche a los Países Bajos con vistas a su revisión médica y al cierre de su cesión temporal. Las pruebas médicas estaban previstas inicialmente para la mañana del miércoles, pero finalmente no se llevaron a cabo porque desde Leipzig todavía no se había dado la autorización definitiva.

Entre el PSV y el Leipzig aún quedaba un punto por resolver, y este jueves por la tarde seguía sin solucionarse del todo. Aun así, Geertruida sí recibió este jueves por la tarde permiso para completar el reconocimiento médico, por lo que ya se ha dado un importante paso práctico hacia el traspaso.

PSV y Leipzig alcanzaron el martes un acuerdo de principio sobre una cesión por una temporada con opción de compra. El club de Eindhoven pagaría en total unos seis millones de euros por el periodo de préstamo, lo que permitiría al Leipzig sacar completamente de su masa salarial el sueldo de Geertruida de cara a la próxima temporada.

La opción de compra rondaría los trece millones de euros, pero no parece probable que el PSV la ejecute sin más al término de la temporada. La combinación del traspaso y el salario del exjugador del Feyenoord supondría un importante golpe para las posibilidades financieras del campeón de la liga, según informa De Telegraaf.

El PSV ve en Geertruida la solución deseada para la vacante surgida tras la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. La dirección deportiva considera que encaja en el fútbol del entrenador Peter Bosz, porque se siente cómodo con el balón, puede defender con mucho espacio a su espalda y es fuerte en los duelos.

Geertruida había despertado antes el interés de varios países y tanto Feyenoord como Ajax también preguntaron por su situación, pero el internacional neerlandés dio prioridad al PSV.