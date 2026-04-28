«El fichaje de Eenhoorn por el Feyenoord sería un auténtico pesadilla para la KNVB»

Robert Eenhoorn podría sustituir a Dennis te Kloese como director general del Feyenoord. Para Valentijn Driessen, eso sería un escenario catastrófico para la KNVB.

Te Kloese anunció el jueves pasado su salida del club y dejará su cargo el 1 de julio.

Eenhoorn, exdirector del AZ, es uno de los candidatos y desea regresar a su ciudad natal para dirigir al club.

Driessen lo califica de “pesadilla” para la KNVB en su columna de De Telegraaf: «Con su pasado como beisbolista de los New York Yankees, Eenhoorn se convirtió en una espina clavada en Zeist».

Como director del AZ, lo acusó de falta de transparencia en el reparto de fondos y de hacer política de pasillos.

«La KNVB no se atrevió a someterse a ello. Un grupo directivo formado posteriormente por los clubes profesionales emitió hace más de un año un veredicto demoledor sobre el modelo de gestión y el funcionamiento amateur de la sección profesional de la KNVB», concluye Driessen.



