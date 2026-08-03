Las conversaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid han atravesado grandes complicaciones en los últimos meses de cara a la renovación del contrato de la estrella brasileña.

Según el diario español "As", la renovación del contrato de Vinicius Junior representa un asunto complejo que el Real Madrid gestiona desde hace tiempo, concretamente tras disputar el Mundial de Clubes 2025, con Xabi Alonso en el banquillo.

En aquel periodo se celebró la última reunión presencial entre los representantes del jugador y el club, en un intento por alcanzar un acuerdo, antes de que las negociaciones se detuvieran en el momento en que ambas partes estaban a punto de firmar el contrato, y se espera que las conversaciones se reanuden ahora.

En la última reunión, celebrada en Valdebebas tras el Mundial de Clubes, Vinicius Junior presentó una importante rebaja de sus exigencias económicas iniciales para la renovación, que se acercaban a los 30 millones de euros anuales, al tiempo que el Real Madrid elevó su oferta inicial.

Pese a la gran distancia inicial, ambas partes acabaron acercándose a cerrar el acuerdo, después de que sus posturas quedaran casi idénticas, antes de que las negociaciones se detuvieran durante una reunión de julio de 2025, cuando la firma parecía inminente.

Ninguna de las dos partes quiso, curiosamente, ceder durante esa pequeña última fase en la que el acuerdo estaba a punto de completarse.

Vinicius Junior pidió finalmente percibir 20 millones de euros netos por temporada, un incremento que en realidad no es grande, ya que supone solo 5 millones de euros más en comparación con lo que cobraba tras su última renovación de contrato, que se produjo en 2022, aunque no se anunció hasta más de un año después, el 31 de octubre de 2023.

El jugador firmó entonces, en 2022, un contrato por 5 temporadas, hasta el año 2027, y se acordó que percibiría 75 millones de euros netos, con una media de 15 millones de euros netos por temporada, dentro de un contrato progresivo.

Vinicius Junior empezó cobrando cerca de 10 millones de euros, con la previsión de que su salario llegara a los 18 millones de euros al final.

Su contrato incluye además una cláusula por la que percibe 2 millones de euros adicionales por temporada desde que ganó el premio The Best, y habría recibido esa misma cantidad de haber ganado el Balón de Oro.

Las negociaciones actuales incluyen muchos más detalles que los que se plantearon en las primeras conversaciones, entre ellos una posible prima de renovación, similar a la prima de fichaje que recibió Kylian Mbappé para incorporarse al Real Madrid, que el jugador podría reclamar, especialmente al acercarse el final de su contrato, además de los derechos de imagen.

Los derechos de imagen constituyen una parte importante del pastel económico, ya que Kylian Mbappé posee cerca del 100% de sus derechos de imagen; de lo contrario, sería extremadamente difícil pagar su salario.

El contrato de Vinicius Junior se extiende hasta el año 2027, y el próximo mes de enero los reglamentos de la FIFA permiten al jugador negociar de forma abierta con cualquier otro club distinto del Real Madrid.

"As" señaló que ya se había alcanzado un acuerdo de principio sobre el futuro de Vinicius, antes de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con Yan Diomandé, jugador cuya representación corre a cargo de Frederico Pena, representante de la propia estrella brasileña.

Las últimas noticias procedentes del entorno del jugador brasileño apuntan a que Vinicius Junior tiene la intención de seguir jugando en el Real Madrid tras renovar su contrato.

"As" ya había informado hace varios meses de que el deseo de Vinicius era continuar en el club incluso en caso de no alcanzarse un acuerdo sobre la ampliación del contrato, y de que, en ese caso, se marcharía gratis el próximo verano.