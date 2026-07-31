El fichaje de Asensio reaviva el sufrimiento de una estrella del Real Madrid

La rápida contratación de Carlos Espí, cerrada pocas horas después del anuncio del traspaso de Gonzalo García al Fulham, se perfila como un movimiento con gran impacto dentro de la plantilla del Real Madrid.

Tras la marcha de Gonzalo García a la Premier League, parecía que el camino quedaba despejado para el delantero brasileño Endrick, que podía asumir un papel importante en el conjunto blanco como primera opción para dar un giro al ataque, aunque siempre por detrás del dúo formado por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Sin embargo, el Real Madrid prefirió moverse rápido en el mercado de fichajes para hacerse con un delantero puro que sabe jugar dentro del área, y la elección recayó en Carlos Espí.

En apenas unas horas, el club cerró la operación tras abonar 25 millones de euros, el importe de la cláusula de rescisión en su contrato con el Levante, con lo que el delantero español, de 21 años, firmó un contrato por cinco temporadas, hasta el verano de 2031.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el futuro de Endrick en el Real Madrid vuelve a estar en entredicho, después de que ya se viera obligado a abandonar el club durante el pasado mercado invernal por su escasa participación bajo la dirección de Xabi Alonso, marchándose cedido al Lyon para no perder su opción de disputar el Mundial.

Además, la presencia de nombres como Rodrygo, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Arda Güler ha aumentado la competencia por las posiciones ofensivas, algo que ha hecho que Endrick sufra constantemente para asentarse en el equipo, incluso en el rol de suplente.

Por su parte, el Real Madrid está obligado ahora a valorar las opciones disponibles respecto a Endrick, ya sea venderlo de forma definitiva o cederlo de nuevo.

El conjunto blanco no ha logrado hasta el momento recuperar los 60 millones de euros que pagó por la incorporación de Endrick en 2024, por lo que podría optar por cederlo otra vez o venderlo conservando un porcentaje de sus derechos económicos.