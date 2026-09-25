El Paris Saint-Germain buscaba un nuevo delantero para compensar la salida de Gonçalo Ramos, pero estuvo cerca de otra opción antes de cerrar el fichaje de Ferran Torres. Y mientras el español demostró rápidamente que era un fichaje acertado, Charles De Ketelaere reveló que el club parisino ya había entablado negociaciones para incorporarlo desde el Atalanta.

El Paris Saint-Germain había permitido la marcha de Ramos al Milan este verano a cambio de 74 millones de euros, después de que su papel dentro del equipo se redujera y se limitara en la mayoría de las ocasiones a participar como suplente, lo que llevó al club francés a iniciar la búsqueda de un nuevo delantero.

Al final, la elección recayó en Ferran Torres, que llegó procedente del Barcelona y ofreció un inicio muy fuerte, después de marcar 4 goles en 5 partidos en la liga francesa.









Pero antes de completar la operación, De Ketelaere, delantero del Atalanta, figuraba entre las opciones sobre la mesa del Paris Saint-Germain, algo que confirmó el propio jugador belga en declaraciones al diario "La Dernière Heure", recogidas por el sitio francés "Foot Mercato".

De Ketelaere afirmó: "Había equipos interesados, pero cuando miras los precios de los traspasos en el mercado actual, no siempre es fácil marcharse. Sé que el Atalanta pidió una cantidad elevada, y creo que estaba en torno a los 50 millones de euros".

Y añadió el delantero belga, de 25 años: "En la Premier League hay varios equipos capaces de pagar esa cantidad, pero eso no ocurrió. Hablé con el Paris Saint-Germain, pero al final eligieron a Ferran Torres".

Concluyó sus declaraciones subrayando su satisfacción por continuar en el Atalanta, diciendo: "Estoy feliz aquí. Sé lo importante que es ser un jugador titular desde mi etapa en el Milan. Me gustaría competir por títulos algún día, y tengo esa ambición, pero tengo 25 años y todavía me queda tiempo por delante".