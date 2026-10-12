Tras su llegada al Liverpool por 116 millones de libras esterlinas, Florian Wirtz sufre para reivindicarse, y la paciencia de la afición del Liverpool empieza a agotarse. Después de otra actuación decepcionante ante el Manchester City, algunos piden que el internacional alemán sea apartado del once inicial.

El internacional alemán ha recibido críticas muy duras en Inglaterra, donde un amplio sector de la afición considera que ya no merece su sitio en el once titular.

El exdefensa del Liverpool, Jamie Carragher, señaló concretamente su falta de impacto ofensivo, ya que el mediocentro ofensivo no ha marcado ningún gol en la Premier League esta temporada.

En Sky Sports, Jamie Carragher no dudó en expresar su opinión con total franqueza tras la derrota de su equipo por 3-0 ante el Manchester City.

Declaró: "No debería estar en el once del Liverpool ahora mismo. Lo que Florian Wirtz le aporta al Liverpool no es suficiente en este momento. Wirtz no parece capaz de marcar ningún gol".

Señaló que el jugador ha tenido oportunidades suficientes para reivindicarse. Sin embargo, el exinternacional inglés había depositado una última esperanza en la influencia de Jürgen Klopp, que jugó junto a Wirtz en la selección alemana.

Pero está claro que esa esperanza no fue suficiente para reanimar al mediocentro ofensivo, que sigue sufriendo a las órdenes de Andoni Iraola.

El gran sufrimiento de Wirtz

Las estadísticas reflejan el sufrimiento del jugador de 23 años. En seis partidos disputados en la Premier League esta temporada, Wirtz no ha logrado marcar y se ha quedado en una sola asistencia.

Desde su llegada al Liverpool, ha marcado siete goles y dado once asistencias en 56 partidos.

En el partido contra el Manchester City, su influencia fue mucho menor que la de Elliot Anderson, mediocentro del City.

Según una comparación publicada por el diario "The Telegraph", Wirtz tocó el balón únicamente 46 veces y completó 20 pases, frente a los 100 toques y 71 pases de su rival.

El jugador alemán ganó solo cuatro duelos, mientras que Anderson ganó once.

Simplemente tiene que mejorar su rendimiento, especialmente en partidos de esta importancia. Su actuación fue en general ineficaz y tomó malas decisiones, añadió la BBC, que le otorgó una puntuación de 4/10.

"Fue fichado para ser una estrella"

Carragher continuó su intervención en Sky Sports: "Me cuesta recordar un solo partido en el que el Liverpool haya ganado o en el que él se haya llevado el premio al mejor jugador. Fue fichado para ser una estrella en la Premier League. Pensaba que era capaz de ser el Kevin De Bruyne que a veces llevaba al Manchester City a la victoria".

Y añadió: "Wirtz ha jugado aquí entre 55 y 60 partidos, lo cual es un gran logro, y no creo que esto vaya a cambiar. Es casi seguro que Wirtz juegue cada semana en la posición de organizador (el número 10); eso tiene que terminar. Creo que necesita salir del equipo. Ya lo dije antes y lo volveré a decir".

Con el Liverpool obligado a lidiar con la ausencia de Alexander Isak, Hugo Ekitike y Cody Gakpo, el fichaje más destacado del club ha estado bajo la lupa. Pero entre un inicio de temporada sin goles en la liga y un rendimiento considerado decepcionante, Wirtz se encuentra ahora bajo presión, hasta el punto de que su sitio en el once inicial queda directamente en entredicho.