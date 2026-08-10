El fichaje de 10 millones de euros recibe un duro baño de realidad y aparece de repente en el once inicial del Jong PSV

Una sorpresa mayúscula en la alineación titular del Jong PSV este lunes por la noche. El fichaje millonario Yarek Gasiorowski aparece de repente de inicio en el equipo del técnico Stijn Schaars.

El central disputó todavía el partido completo contra el AZ (0-4) en la Johan Cruijff Schaal, pero ya se ausentó el pasado fin de semana en el estreno del PSV en la Eredivisie frente al Fortuna Sittard (2-2).

Gasiorowski ha pasado así, en poco más de una semana, de ser titular en el primer equipo a quedar relegado al filial. Un mensaje duro de Peter Bosz, eso parece.

Ante el Fortuna, Armando Obispo y Ryan Flamingo formaron la pareja de centrales del conjunto de Eindhoven, pero no fue precisamente impecable. Aunque Flamingo incluso marcó un gol, poco antes cometió un error gravísimo en el primer tanto encajado por el PSV.

Sin embargo, todo apunta a que Gasiorowski, vista su titularidad con el Jong PSV, no debe contar con un regreso rápido. Por cierto, también hay sitio para Esmir Bajraktarevic, que contra el Fortuna también se quedó noventa minutos en el banquillo.

El Jong PSV se enfrenta este lunes por la noche al descendido FC Volendam. Ellos sí han perdido mucho potencial tras el descenso con la salida, entre otros, de Robin van Cruijsen, Kayne van Oevelen, Gibson Yah y los cedidos Dave Kwakman y Nick Verschuren.

Alineación del Jong PSV: Smolenaars; Bassey, Merién, Gasiorowski, Verhulst; Bawuah, Sidibé, Van den Berg, Koller; Bajraktarevic, Kluit

Alineación del FC Volendam: Steur; Payne, Kleijn, Amevor, Ugwu; Bukala, Huisman, Niemeijer; Doodeman, Veerman, Wolff