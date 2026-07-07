El Feyenoord vuelve a incluir a Slory en la «Lotería de los Amigos» de la Eredivisie

Jaden Slory, extremo de 21 años, deja el Feyenoord cedido al Willem II, según anunciaron ambos clubes este martes. Con contrato en De Kuip hasta 2029, busca minutos en el equipo recién ascendido a la Vriendenloterij Eredivisie.

Ya fue cedido en dos ocasiones: al FC Dordrecht y al Go Ahead Eagles.

«Desde las primeras conversaciones tuve buenas sensaciones con el Willem II. El club me transmitió mucha confianza y eso me dio una impresión positiva. Quiero ser importante para el equipo, disputar muchos minutos cada semana y seguir desarrollándome. Estoy deseando empezar», afirma Slory con entusiasmo en la página web del recién ascendido de Tilburg.

«Jaden es un jugador con mucha velocidad, creatividad y profundidad», explica el director técnico Freek Heerkens. «Se desenvuelve bien en ambas bandas y, con sus cualidades, encaja perfectamente en el estilo de juego que queremos practicar. Estamos encantados de que juegue con el Willem II la próxima temporada».

Llegó a la Academia del Feyenoord en diciembre de 2013 y la temporada pasada jugó trece partidos cedido al Go Ahead. En diciembre pasado renovó su contrato por varios años.

Hasta la fecha ha jugado siete partidos oficiales con el primer equipo y ha dado una asistencia.

Su mejor momento lo vivió en el FC Dordrecht, donde marcó 12 goles y dio 10 asistencias en 38 partidos.

Aunque el SC Cambuur también se interesó por él, Slory prefirió un nuevo reto en el Willem II, que debutará el 8 de agosto ante el Go Ahead.