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Feyenoord v Celtic FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

El Feyenoord vende a Timon Wellenreuther al VfL Wolfsburgo por una cantidad sorprendentemente baja

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T. Wellenreuther

El Feyenoord y el VfL Wolfsburgo han acordado el traspaso de Timon Wellenreuther, según Florian Plettenberg, de Sky Sport. El club de Róterdam recibirá un millón de euros por el portero.

Su salida no sorprende: pese a tener contrato hasta 2027, el alemán pidió un nuevo reto y el Wolfsburgo respondió rápido.

Llegó en 2022 cedido por el Anderlecht y, un año después, el Feyenoord lo fichó en propiedad por esa misma cifra.

Llegó como segundo portero, pero sus actuaciones le abrieron paso en el once titular, desplazando a Justin Bijlow.

En total disputó 125 partidos con el Feyenoord y ganó una liga, una Copa KNVB y una Johan Cruijff Schaal.

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Firma hasta 2029 con el Wolfsburgo, que juega en la 2. Bundesliga y lo espera como portero titular. El actual número uno, Kamil Grabara, quiere marcharse y interesa al Atalanta.

Feyenoord ya fichó a Tjark Ernst como sucesor; llega del Hertha BSC por unos cinco millones de euros.

El Algemeen Dagblad había sugerido que Wellenreuther podría financiar parte o la totalidad del fichaje de Ernst, pero el millón de euros recibido resulta insuficiente.

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